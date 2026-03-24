Почему США не интересует вопрос кредита?
Об этом заявил посол США в ЕС Эндрю Пуздер, пишет Politico.
Это внутренний вопрос ЕС, это не вопрос Соединенных Штатов; они должны сами решить, как именно будут финансировать Украину и в каком объеме,
– сказал Пуздер в интервью изданию.
Хотя Орбан имеет тесные связи с Трампом, президент не собирается вмешиваться в вопрос о кредите ЕС Украине.
Посол подчеркнул, что Евросоюз должен сам найти способ, как оказать финансовую поддержку Украине.
Будет ли этот кредит предоставлен и на каких условиях - это вопрос, который ЕС должен решить самостоятельно, и я уверен, что они это сделают,
– добавил Пуздер.
Но при этом американский посол отметил, что США с радостью продадут Украине больше оружия за средства этого самого кредита на 90 миллиардов.
Заметьте! После того, как Трамп вернулся к власти на второй президентский срок, США усилили давление на ЕС, требуя увеличить финансовую помощь Украине. В то же время Вашингтон получает выгоду, позволяя Европе покупать американское вооружение для Киева.
Как Трамп поддерживает Орбана?
Напомним, Дональд Трамп публично поддержал Виктора Орбана накануне выборов в Венгрии, которые должны состояться 12 апреля.
Он фантастический человек, и для меня большая честь поддержать его. Я поддерживал его и в прошлый раз, когда он победил, и он сделал замечательную работу для своей страны,
– заявил президент.
В своем посте в соцсети лидер США также написал, что Орбан "неутомимо борется и любит свою великую страну и народ".
Даже недавние обвинения в том, что Венгрия передавала Москве информацию о внутренних переговорах ЕС, очевидно, не ослабили приверженность Вашингтона к этой стране.
Посол Пуздер отказался комментировать сами обвинения, но подчеркнул, что он сам имеет очень хорошие отношения с представителями Венгрии в Брюсселе, а Трамп "симпатизирует" Орбану.
Почему Орбан блокирует кредит Украине?
В конце февраля Венгрия заблокировала решение Европейского Союза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Вето наложил венгерский посол при ЕС, что фактически остановило процесс, ведь для принятия такого решения необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил позицию Будапешта тем, что страна не готова поддержать финансовую помощь Украине, пока не будет восстановлено транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Поставки прекратились после повреждения инфраструктуры в результате российской атаки в конце января.
Несмотря на это, Евросоюз продолжает искать способы убедить Венгрию отказаться от блокировки, однако пока безрезультатно. В то же время президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина в любом случае получит финансовую поддержку от ЕС.