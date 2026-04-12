Видео выложил противник Орбана на выборах, Петер Мадьяр из партии "Тиса". Он выразил уверенность в том, что 12 апреля венгры будут писать историю вместе.
Что известно о митинге с факелами в Венгрии 11 апреля?
Именно в городе Дебрецен завершилась предвыборная кампания Петера Мадьяра.
Дебрецен также затопила разлитая река Тиса. Мы завершили нашу кампанию, собрав 25–30 тысяч человек. А завтра (12 апреля – 24 Канал) Тиса затопит всю страну. Нужна помощь каждого! Каждый голос имеет значение!
– высказался Петер Мадьяр.
Почему такой большой протест не в Будапеште, столице Венгрии? Выбор Дебрецена неслучаен. Это второй по величине город Венгрии и, что еще важнее, традиционный оплот правящей партии "Фидес". А потому большие протесты там – будто плевок в лицо Орбану.
К тому же Петер Мадьяр организовывал там протест еще в 2024 году, когда он только появился на политическом небосклоне именно как оппозиционер. Добавим, что Мадьяр ранее был членом партии "Фидес", но ушел оттуда. Вступив в малоизвестную партию "Тиса", он быстро стал популярным.
А что сказал Орбан?
Действующий премьер пока никак не комментировал факельные протесты сторонников Петера Мадьяра. Впрочем, он выложил сообщение, в котором отметил: "Мы лучшие!"
В то же время Дональд Трамп обещает экономическую поддержку венграм – но только если они перевыберут Орбана. Который и так руководит страной 16 лет.
Обратите внимание! Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала заявил, что "Тису" поддерживают различные группы населения – это и молодежь, и интеллигенция, и жители больших и малых городов. Партия вполне может победить, и есть угроза фальсификации выборов.
Какие еще митинги были в Венгрии 11 апреля?
В этот день в Будапеште прошел митинг-концерт. Выступали более 50 групп, каждая из которых спела по одной песне и призвала выступить против Орбана на выборах. Исполнителей слушали более 100 тысяч человек, действо длилось более 7 часов.
Такой формат назвали взломом системы. Важно, что протестующие скандировали лозунг антисоветской революции 1956 года – "Россияне, идите домой!" (Ruszkik haza!)