Участники акции открыто выражали недовольство политикой действующего правительства и призвали граждан прийти на выборы. Об этом пишет АР.

Что известно о протесте?

В Будапеште за два дня до парламентских выборов состоялось одно из крупнейших антиправительственных мероприятий последних лет – масштабный концерт-протест, который собрал более 100 тысяч человек на Площади Героев и прилегающих улицах. Событие длилось около семи часов и объединило более 50 популярных венгерских исполнителей, которые поочередно выполняли по одной песне.

Организаторы заявили, что концерт имеет целью "слом системы" и мобилизацию избирателей перед голосованием в воскресенье. Подавляющее большинство толпы составляла молодежь. Участники активно скандировали антиправительственные лозунги, в частности историческое "Ruszkik haza!" ("Русские, идите домой!"), которое берет начало еще с антисоветской революции 1956 года. В современном политическом контексте оно вновь приобрело популярность на фоне обвинений в сближении правительства Орбана с Москвой.

Концерт-протест в Венгрии / Фото AP (Denes Erdos), Getty Images (Janos)

Организатором мероприятия выступило общественное движение "Движение гражданского сопротивления". Его представители отметили, что каждое выступление музыкантов имело политический подтекст и было направлено на демонстрацию масштабного недовольства действующей властью. Активисты призвали граждан обязательно прийти на выборы и проголосовать за изменение политического курса страны.

Кроме присутствующих на площади, событие в режиме онлайн посмотрели более 100 тысяч человек, что подчеркивает высокий общественный интерес к акции. Участники концерта говорили о необходимости политических изменений в Венгрии. Часть молодежи заявляла, что нынешняя система больше не соответствует их ожиданиям, а страна нуждается в обновлении политической элиты.

На фоне протестных настроений усиливается позиция оппозиционных сил. Главным соперником действующего премьер-министра на выборах является лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, чья политическая сила в последнее время демонстрирует рост поддержки.

Что известно о выборах в Венгрии?