Учасники акції відкрито висловлювали невдоволення політикою чинного уряду та закликали громадян прийти на вибори. Про це пише АР.

Що відомо про протест?

У Будапешті за два дні до парламентських виборів відбувся один із найбільших антиурядових заходів останніх років – масштабний концерт-протест, який зібрав понад 100 тисяч людей на Площі Героїв та прилеглих вулицях. Подія тривала близько семи годин і об’єднала понад 50 популярних угорських виконавців, які по черзі виконували по одній пісні.

Організатори заявили, що концерт має на меті "злам системи" та мобілізацію виборців перед голосуванням у неділю. Переважну більшість натовпу складала молодь. Учасники активно скандували антиурядові гасла, зокрема історичне "Ruszkik haza!" ("Росіяни, йдіть додому!"), яке бере початок ще з антирадянської революції 1956 року. У сучасному політичному контексті воно знову набуло популярності на тлі звинувачень у зближенні уряду Орбана з Москвою.

Концерт-протест в Угорщині / Фото AP (Denes Erdos), Getty Images (Janos)

Організатором заходу виступив громадський рух "Рух громадянського опору". Його представники наголосили, що кожен виступ музикантів мав політичний підтекст і був спрямований на демонстрацію масштабного невдоволення чинною владою. Активісти закликали громадян обов’язково прийти на вибори та проголосувати за зміну політичного курсу країни.

Окрім присутніх на площі, подію в режимі онлайн переглянули понад 100 тисяч людей, що підкреслює високий суспільний інтерес до акції. Учасники концерту говорили про необхідність політичних змін в Угорщині. Частина молоді заявляла, що нинішня система більше не відповідає їхнім очікуванням, а країна потребує оновлення політичної еліти.

На тлі протестних настроїв посилюється позиція опозиційних сил. Головним суперником чинного прем’єр-міністра на виборах є лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, чия політична сила останнім часом демонструє зростання підтримки.

