Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.
Как Трамп поддерживает Орбана?
Дональд Трамп заверил, что его администрация готова использовать "весь экономический потенциал США", чтобы укрепить экономику Венгрии. Вашингтон якобы поможет премьер-министру Виктору Орбану и венгерскому народу, если когда-нибудь они в этом будут нуждаться.
По словам Трампа, так США ранее уже поддерживали своих союзников.
Мы с радостью инвестируем в будущее процветание, которое обеспечит дальнейшее руководство Виктора Орбана!,
– написал американский лидер.
К слову, известно, что оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром имеет шансы победить на выборах в парламент Венгрии 12 апреля. Оппозиционеры лидируют в большинстве опросов.
Выборы в Венгрии: последние заявления
Действующий венгерский глава венгерского правительства Орбан заявил о рисках потерять достижений, если власть изменится. К тому же он считает, что "иностранные спецслужбы" пытаются создать хаос и вмешиваются в выборы.
Политолог Дмитрий Корниенко рассказал 24 Каналу, что даже в случае проигрыша Виктора Орбана на выборах, он может не исчезнуть и останется влиятельной оппозицией.
Но есть надежда, что это даст Украине возможность надеяться на то, что Венгрия перестанет блокировать важные решения для нас и Европы на уровне ЕС.