Главная интрига – сможет ли действующий премьер Виктор Орбан удержать власть после многих лет правления или же оппозиционная "Тиса" во главе с Петером Мадьяром совершит политический прорыв и перехватит инициативу. Шансы обоих кандидатов для 24 Канала оценили политические эксперты и спрогнозировали, к каким коварным действиям может прибегнуть Орбан, чтобы выхватить власть.

Какие позиции Орбана перед выборами

Нынешняя экономическая и политическая ситуация в Венгрии является следствием курса самого Орбана, который существенно ослабил позиции страны даже в рамках Евросоюза и сделал ее зависимой от внешних игроков, в частности Ирана и России.

Неожиданным стало то, что Дональд Трамп открыто призвал венгров голосовать за Орбана, назвав его "настоящим другом" и предоставив ему "полную и безоговорочную поддержку" на выборах. Кроме того, американский лидер пообещал экономическую поддержку Будапешту в случае переизбрания действующего премьера, заявив о готовности использовать "всю экономическую мощь США" для укрепления венгерской экономики.

Политолог Николай Давидюк довольно резко оценивает как политику Виктора Орбана, так и его поддержку со стороны Дональда Трампа накануне выборов.

Давидюк также критически относится к заявлениям о возможных инвестициях со стороны США, считая их частью предвыборной риторики без реальной основы.

Я думаю, что это заявление смешное. Мол, мы укрепим вашу экономику, мы в нее будем инвестировать. Что-то не видно было, что предыдущие годы инвестировали, а тут в день тишины решили много инвестировать... Но Европа миллиарды не дала, Россия миллиарды не дала, Штаты миллиарды не дали... Придет ли туда хоть доллар? Нет, не придет,

– отметил эксперт.

Но эксперт убежден, что даже возможные попытки вмешательства или фальсификаций не изменят общей картины: позиции Орбана существенно ослабли, а запрос на изменения в венгерском обществе уже сформировался.

Давидюк считает, что Орбан потерпит ощутимое поражение на выборах, несмотря на возможные попытки повлиять на результаты. Последние социологические данные, которые уже нельзя обнародовать из-за дня тишины, свидетельствуют о серьезном преимуществе оппозиции, способной получить около 50% и сформировать большинство.

Орбан проигрывает ощутимо выборы... Сегодня день тишины. Но 50% оппозиции берет тотальное большинство. Орбан не добирает 15% даже до половины рейтинга. Поэтому есть расчет, что российские политтехнологи не смогут подправить процент,

– отметил Давидюк.

По его словам, если разрыв между реальными и официальными результатами будет значительным, Европа может не признать такие выборы. Кроме того, политолог критически оценивает сам стиль ведения кампании Орбана, называя его устаревшим и базирующимся на примитивных политических технологиях 90-х годов – с поиском врагов, манипуляциями и информационным давлением в закрытом медиапространстве.

Интересно, что российские власти предполагают, что партия Орбана "Фидес" может потерпеть поражение на парламентских выборах. По данным источников, приближенных к политическому блоку администрации российского диктатора Владимира Путина, в Москве постепенно меняют оценки относительно шансов Орбана удержать власть. Если раньше там рассчитывали на победу как по партийным спискам, так и в мажоритарных округах, то сейчас допускают и сценарий поражения.

Даже если Орбану нарисуют большинство, убежден Давидюк, он все равно проиграл. Его растоптали. Сийярто должен уйти в отставку. Орбан сколотый сосуд на столе венгерской политики. Все эти недавние сливы показали его низость, подлость, лицемерие, коррумпированность и работу на террористические режимы.

Путин продемонстрировал, что это его пес. И венгры очень сильно отбросят себя еще назад в прошлое и в объятия России, если за него вновь проголосуют,

– резюмировал Давидюк.

Есть ли шансы у Мадьяра победить на выборах?

Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа считает, что оппозиционная партия "Тиса" имеет реальные шансы на победу на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, поскольку политические настроения в стране постепенно меняются в ее пользу.

По его словам, поддержка "Тисы" растет прежде всего в крупных городах, среди молодежи и интеллигенции, тогда как действующая власть держится преимущественно на электорате в малых населенных пунктах. Он отмечает, что в обществе формируется запрос на изменение политического курса и обновление власти.

Более 80% венгров, с которыми я общаюсь, считают, что "Тиса" должна победить. Молодежь, интеллигенция, большие города, малые города переходят на сторону оппозиции,

– отметил Томпа.

Он также убежден, что без административного ресурса и внешней поддержки действующий премьер Виктор Орбан имеет ограниченные шансы удержать власть, а риски манипуляций во время голосования остаются высокими.

Сейчас риск фальсификации выборов в стране очень высок. Уже есть сообщения о подкупе бедняков, бездомных и ромской общины,

– отметил эксперт.

Он также обратил внимание на общее напряжение в обществе, где выборы воспринимаются как критический момент для будущего страны, а любые нарушения могут спровоцировать массовые протесты и политический кризис.

Шанс на перезагрузку отношений с Украиной?

Политолог Игорь Рейтерович считает, что результаты выборов в Венгрии имеют важное значение для Украины, хотя сама политическая борьба в этой стране остается сложной и не до конца прогнозируемой.

Победа партии "Тиса" открывает возможность для перезагрузки украинско-венгерских отношений и разблокирования важных решений для Киева. В то же время внутренние трансформации венгерской политической системы, которую годами выстраивал Виктор Орбан, не являются ключевым вопросом для Украины.

Нам, конечно, не нужна победа Орбана, давайте откровенно скажем. По крайней мере с "Тисой" у нас есть возможность начать выстраивать новые украинско-венгерские отношения с нуля. И это важная очень история, это нужная история, и мы этой истории должны уделять значительное внимание,

– подчеркнул эксперт.

Впрочем он подчеркивает, что даже в случае поражения действующий премьер вряд ли легко откажется от власти, и политическое противостояние может затянуться.

Я не думаю, что там быстро закончатся выборы, потому что Орбан, судя по всему, собирается за них хвататься руками, ногами, зубами и чем только можно привязывать, приклеивать себя к этому стулу, потому что он, очевидно, никуда выходить не хочет и власть отдавать тоже не хочет,

– отметил Рейтерович.

Несмотря на это, эксперт считает, что даже с учетом неоднозначной риторики новых политических сил Украина получит шанс выстроить более прагматичные и взаимовыгодные отношения с Будапештом.

Заметим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вмешивается во внутриполитические процессы Венгрии, в частности в парламентские выборы, которые происходят в стране. По его словам, это исключительно вопрос венгерского общества и его собственного выбора, тогда как Киев не имеет никакого отношения к ходу голосования.

