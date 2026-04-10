Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.
Зеленский о выборах в Венгрии и нефтепроводе "Дружба"
Комментируя выборы в Венгрии, Владимир Зеленский отметил, что Украина не имеет никакого отношения к выборам в Венгрии.
Это их дела. Мы к их выборам не имеем отношения,
– заявил президент.
Также президент упомянул требования венгерского правительства по восстановлению поврежденного Россией нефтепровода "Дружба". Зеленский отметил, что в случае дальнейшего блокирования Венгрией европейского финансирования и требований восстановить транзит нефти, то "мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод".
Он добавил, что ответственность по поставкам российской нефти лежит на европейцах. Тогда как Киев весной 2026 планирует завершить восстановительные работы в рамках предыдущих договоренностей.
Безусловно, уничтоженные резервуары быстро отремонтировать невозможно. То есть это может быть процесс транзита со всеми рисками, и тем более мы не знаем, удержатся ли "русские" от новых ударов,
– пояснил президент.
Последние новости о выборах в Венгрии
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что действующий премьер Венгрии Виктор Орбан использует Украину как инструмент для своей победы в выборах 12 апреля.
СМИ слили очередной ряд записей разговоров венгерских политиков, в частности Орбана и Сийярто, со своими российскими коллегами. Это вызвало возмущение и вызвало скандал среди венгерского общества. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что по состоянию на апрель 2026 года 65% населения Венгрии отказываются от России, тогда как в ноябре таких было 49%.
7 апреля в Будапешт приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Визит состоялся на фоне вероятного поражения Орбана на выборах в 2026 году – действующее правительство рискует потерять власть впервые за 16 лет. Такие действия вписываются в общую политику Трампа, который пытается поддерживать "близких ему правых лидеров в разных странах".