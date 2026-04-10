Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Вирішальні вибори в Угорщині: три сценарії для України та чому Орбана ще зарано списувати
Зеленський про вибори в Угорщині та нафтопровід "Дружба"
Коментуючи вибори в Угорщині, Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має жодного стосунку до виборів в Угорщині.
Це їхні справи. Ми до їхніх виборів не маємо стосунку,
– заявив президент.
Також президент згадав вимоги угорського уряду щодо відновлення пошкодженого Росією нафтопроводу "Дружба". Зеленський зауважив, що у разі подальшого блокування Угорщиною європейського фінансування й вимог відновити транзит нафти, то "ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід".
Він додав, що відповідальність щодо постачання російської нафти лежить на європейцях. Тоді як Київ весною 2026 планує завершити відновлювальні роботи у рамках попередніх домовленостей.
Безумовно, знищені резервуари швидко відремонтувати неможливо. Тобто це може бути процес транзиту з усіма ризиками, і тим паче ми не знаємо, чи утримаються "рускі" від нових ударів,
– пояснив президент.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан використовує Україну як інструмент для своєї перемоги у виборах 12 квітня.
ЗМІ злили чергову низку записів розмов угорських політиків, зокрема Орбана та Сіярто, зі своїми російськими колегами. Це викликало обурення та спричинило скандал серед угорського суспільства. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що станом на квітень 2026 року 65% населення Угорщини відмовляються від Росії, тоді як у листопаді таких було 49%.
7 квітня до Будапешту приїхав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Візит відбувся на тлі імовірної поразки Орбана на виборах у 2026 році – чинний уряд ризикує втратити владу вперше за 16 років. Такі дії вписуються в загальну політику Трампа, який намагається підтримувати "близьких йому правих лідерів у різних країнах".