Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Зеленський про вибори в Угорщині та нафтопровід "Дружба"

Коментуючи вибори в Угорщині, Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має жодного стосунку до виборів в Угорщині.

Це їхні справи. Ми до їхніх виборів не маємо стосунку,

– заявив президент.

Також президент згадав вимоги угорського уряду щодо відновлення пошкодженого Росією нафтопроводу "Дружба". Зеленський зауважив, що у разі подальшого блокування Угорщиною європейського фінансування й вимог відновити транзит нафти, то "ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід".

Він додав, що відповідальність щодо постачання російської нафти лежить на європейцях. Тоді як Київ весною 2026 планує завершити відновлювальні роботи у рамках попередніх домовленостей.

Безумовно, знищені резервуари швидко відремонтувати неможливо. Тобто це може бути процес транзиту з усіма ризиками, і тим паче ми не знаємо, чи утримаються "рускі" від нових ударів,

– пояснив президент.

