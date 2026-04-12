Про це пише видання Telex.
Який розподіл місць у парламенті Угорщини прогнозують після виборів?
Читачі видання Telex спрогнозували розподіл місць у парламенті Угорщини після виборів. Більшість місць, ймовірно, отримає партія "Тиса" Петера Мадяра – 117.
Правляча партія "Фідес" Віктора Орбана може отримати лише 66 місць цього разу. Водночас "Наша Батьківщина", "Демократична коаліція" та МККП можуть зайняти 8 та по 4 місця відповідно.
Зазначимо, що 4 роки тому передбачення Telex не справдилися. Видання передбачало розподіл парламенту 94 – 92 між "Фідес" і "Єдність за Угорщину", але результат був 135 – 57.
Які результати виборів прогнозують опитування?
В останні дні перед виборами 21 дослідницький центр провів опитування серед громадян Угорщини.
Згідно з результатами, партія "Тиса" може розраховувати на 55% голосів, а "Фідес" – на 38% на виборах. Ця різниця в 17 відсотків більша, ніж те, що дослідницький центр вимірював будь-коли раніше.
Якщо прогноз справдиться, "Тиса" отримає 132 місця у парламенті зі 199.