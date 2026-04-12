Деталі передає Telex. Дільниці закрилися о 19:00 за угорським часом, підрахунок голосів розпочнуть після закриття.

Як пройшли вибори в Угорщині 12 квітня?

Якщо коротко – з порушеннями.

Організація "Чисті вибори" перелічила зафіксовані порушення. Серед них автівки, які весь день циркулюють до виборчих дільниць, цивільні особи, які супроводжують літніх виборців нібито для допомоги, не викреслене ім'я кандидата, який зняв свою кандидатуру.

В державній виправній установі забрали урну для голосування, не давши проголосувати прихильникам партії "Тиса".

Був навіть угорський аналог гречки, зафіксований на фото.



Золтан Деметер, кандидат від партії "Фідес", роздає пакунки виборцям / "Чисті вибори"

Яка атмосфера після виборів в Угорщині?

Кореспонденти "РБК-Україна" повідомили, що під угорським парламентом у Будапешті проходить величезна вечірка електронної музики. Водночас це не є політичним заходом.

Вечірка після виборів у Будапешті: дивіться відео

Зверніть увагу! Напередодні, 11 квітня, угорці провели багатогодинний концерт – мітинг проти Орбана. Кожен із 50 гуртів заспівав по одній пісні.

Та навпроти будівлі парламенту, з іншого боку Дунаю, збираються тисячі прихильників "Тиси". Вони очікують на результати підрахунку голосів.

Опозиція чекає на Петера Мадяра: дивіться відео