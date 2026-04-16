Российский холдинг "Швабе", прикрываясь статусом медицинского производителя, поставляет детали для ракет и беспилотников. Об этом сообщает ГУР МО.

Смотрите также ГУР раскрыло начинку российского БпЛА "Князь Вещий Олег" и показало его модель

Что известно о "медицинских" компаниях "Ростеха"?

В рамках кампании по разоблачению структуры российского ВПК украинская разведка обнародовала список 48 предприятий, работающих на военную машину Кремля.

Собственно, холдинг "Швабе" заявляет о себе как о производителе медтехники, однако его предприятия на самом деле вовлечены в производство ударных и разведывательных дронов, прицельных систем для авиации и бронетехники, тепловизоров, компонентов для баллистических ракет и управляемых артиллерийских снарядов.

В ГУР отметили, что в состав "Швабе" также входят и иностранные активы, в частности китайская компания SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD и белорусское предприятие "Швабе (Минск)", которые расширяют возможности холдинга в доступе к технологиям и компонентам.

"Медицинское" прикрытие, вероятно, помогло многим предприятиям холдинга избежать международного санкционного давления. 30 из 48 заводов работают свободно и без каких-либо ограничений. Среди них:

Московский завод "Сапфир", который производит фотодиоды для баллистических ракет "Искандер-М" и фотоприемники для корректируемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2".

Центральное конструкторское бюро "Фотон" – производит лазерные дальномеры и тепловизоры.

АО "Германий" занимается производством германия и его соединений для инфракрасной оптики, оптоволокна, ядерной и радиоэлектронной промышленности.

Разведчики обнародовали структуру уже восьмого холдинга "Ростеха" – "Швабе". Всего выявлено 553 предприятия, которые работают на укрепление военного потенциала врага.

Этот кейс в очередной раз подтверждает: в России отсутствует четкое разделение на гражданское и военное производство, а любые технологические предприятия могут быть интегрированы в военную машину агрессии,

– отметили в ГУР.

Важно! На российских заводах ВПК размещено немало иностранного технологического оборудования, в частности из Германии, Японии, Тайваня, Австрии и Швейцарии. В ГУР отмечают, что оборонная промышленность врага и дальше активно увеличивает мощность, поскольку в страну поступают иностранные технологии, в частности через третьи страны, а контроль за конечным потребителем довольно слабый. Сейчас Россия имеет по меньшей мере 66 единиц оборудования из-за рубежа.

Как СОУ снижают наступательный потенциал врага?