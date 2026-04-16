Российский холдинг "Швабе", прикрываясь статусом медицинского производителя, поставляет детали для ракет и беспилотников. Об этом сообщает ГУР МО.
Смотрите также ГУР раскрыло начинку российского БпЛА "Князь Вещий Олег" и показало его модель
Что известно о "медицинских" компаниях "Ростеха"?
В рамках кампании по разоблачению структуры российского ВПК украинская разведка обнародовала список 48 предприятий, работающих на военную машину Кремля.
Собственно, холдинг "Швабе" заявляет о себе как о производителе медтехники, однако его предприятия на самом деле вовлечены в производство ударных и разведывательных дронов, прицельных систем для авиации и бронетехники, тепловизоров, компонентов для баллистических ракет и управляемых артиллерийских снарядов.
В ГУР отметили, что в состав "Швабе" также входят и иностранные активы, в частности китайская компания SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD и белорусское предприятие "Швабе (Минск)", которые расширяют возможности холдинга в доступе к технологиям и компонентам.
"Медицинское" прикрытие, вероятно, помогло многим предприятиям холдинга избежать международного санкционного давления. 30 из 48 заводов работают свободно и без каких-либо ограничений. Среди них:
- Московский завод "Сапфир", который производит фотодиоды для баллистических ракет "Искандер-М" и фотоприемники для корректируемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2".
- Центральное конструкторское бюро "Фотон" – производит лазерные дальномеры и тепловизоры.
- АО "Германий" занимается производством германия и его соединений для инфракрасной оптики, оптоволокна, ядерной и радиоэлектронной промышленности.
Разведчики обнародовали структуру уже восьмого холдинга "Ростеха" – "Швабе". Всего выявлено 553 предприятия, которые работают на укрепление военного потенциала врага.
Этот кейс в очередной раз подтверждает: в России отсутствует четкое разделение на гражданское и военное производство, а любые технологические предприятия могут быть интегрированы в военную машину агрессии,
– отметили в ГУР.
Важно! На российских заводах ВПК размещено немало иностранного технологического оборудования, в частности из Германии, Японии, Тайваня, Австрии и Швейцарии. В ГУР отмечают, что оборонная промышленность врага и дальше активно увеличивает мощность, поскольку в страну поступают иностранные технологии, в частности через третьи страны, а контроль за конечным потребителем довольно слабый. Сейчас Россия имеет по меньшей мере 66 единиц оборудования из-за рубежа.
Как СОУ снижают наступательный потенциал врага?
Днем 15 апреля ударные дроны атаковали ФКП "Самарский завод "Коммунар"" – предприятие, которое занимается изготовлением взрывчатки, компонентов для порохов и боеприпасов. Завод находится под санкциями.
В ночь на 15 апреля взрывы гремели в районе Валуйон Белгородской области. Там расположены склады с горюче-смазочными материалами и логистические объекты российской армии.
Украинские дроны 14 апреля посетили завод "Череповец-Азот" в Вологодской области России, поразив два из трех аммиачных цехов. Продукция предприятия используется для производства тротила, гексогена и других компонентов, которые используются в изготовлении боеприпасов.