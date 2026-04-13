Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що фактично Росія має три ахіллесові п'яти. І Сили оборони України можуть до них дотягнутися.

Читайте також У Росії не можуть цього визнати: експерт розкрив, у чому сильно прорахувався Кремль

Які вразливі точки має Росія?

За словами Світана, перша вразлива точка – Москва. В Кремлі бояться регулярних атак по столиці. Адже тоді багатьом стане зрозуміло, що "король фактично голий".

Друга вразлива точка – нафтова галузь Росії. По території країни-агресорки лежать десятки тисяч кілометрів різних нафтопроводів, газопроводів, тисячі перекачувальних станцій, десятки великих нафтопереробних об'єктів тощо.

Прикрити усе це просто неможливо. Як тільки у нас з'являться засоби ураження великої дальності в достатній кількості, так ми одразу зможемо випалити цю "бензоколонку",

– зазначив Світан.

Третя вразлива точка Росії – Крим. Фактично це географічний оперативний котел, де важко організувати будь-яку систему оборони. Особливо якщо армія заходить з боку материка. Саме тому ворог хоче розширити свій "сухопутний коридор" на Півдні України.

Наші Сили оборони грамотно використовують вразливість росіян в Криму. Ми знищуємо їхнє ППО, вони знову затягують ЗРК, локатори до Криму, і ми знову це знищуємо,

– зауважив Світан.

Вибухи в Росії: останні новини