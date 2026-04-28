Здебільшого російські об'єкти атакують дронами. Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що на територію ворога може полетіти балістика.

Читайте також Безпілотники атакували азотний комплекс "Аміак-3" в Росії

"Зараз люди, які до цього дотичні, кажуть, що якщо складуться усі умови, то у травні полетить балістика. У Росії немає захисту від цього, крім кількох об’єктів, де сидить Путін і його наближені. Тобто можна закрити два – три райони Росії. А решта території залишається незахищеною", – зауважив він.

За його словами, коли балістичні ракети полетять на територію Росії, то там припиниться видобуток нафти. Ця система розвалиться, бо не буде сенсу добувати нафту, якщо з неї неможливо нічого зробити.

Цікаво, що аналітики ISW вважають, що Україна виявила вразливість ППО Росії. Для пошкодження нафтової інфраструктури та військових об'єктів на території Росії та окупованому Криму українські військові використовують те, що ворога протиповітряна оборона перевантажена.

Вибухи в Росії: останні новини

Вночі 25 квітня вперше під ударами українських дронів опинився Урал. Безпілотники завдали пошкоджень у Свердловській, Челябінській областях та інших регіонах. Загалом Росію атакували майже 130 дронів.

У ніч на 26 квітня знову відбулась масована атака БпЛА на Росію. Повідомляли про вибухи в тимчасово окупованому Криму, Бєлгороді, Воронежі, Смоленську, Тамбові, Рязані та Брянську. Зокрема, серію вибухів чули біля аеродромів "Бельбек" і "Кача", атаки зазнали Балаклавська ТЕС і електропідстанція ПС 330 кВ "Севастополь" у Криму.

Зафіксували серію вибухів над Ярославлем. Сили спеціальних операцій ЗСУ та Генштаб заявили про удар по Ярославському НПЗ, що за тисячу кілометрів від фронту. Об'єкт атакували дрони. Це найбільший нафтопереробний завод півночі Росії.

Дрони також прилетіли у Волгоградську область Росії. Там зафіксували пошкодження трубопроводу високого тиску із сірчаною кислотою на території азотного комплексу "Аміак-3".