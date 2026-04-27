Зокрема, ці удари по Туапсе мають вплив на Москву. Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що відбувається у російській столиці.

Як атаки на Туапсе вплинули на Москву?

Іван Тимочко зазначив, що насамперед у Туапсе був великий економічний порт, де розташовувалося майно і власність багатьох російських олігархів, прихованих торгових корпорацій. Також там проводилася серйозна контрабанда, торгівля. Тому це впливає на фінансові спроможності московських еліт.

Також це розпалює внутрішній конфлікт і ненависть між жителями інших російських регіонів. Зокрема, й Москви, якій зазвичай байдуже, що відбувається вглиб Росії.

Це доволі серйозний вплив на внутрішню дестабілізацію Росії. Це демонстрація того, що Москва не стає центром, на рівень вищим від інших. Видається, що ти втрачаєш зв'язки з іншими росіянами. Ти стаєш для них об'єктом ненависті, заздрощів і ворожості, а не об'єктом, на який треба рівнятися,

– пояснив військовий оглядач.

Крім того, вибухи у Туапсе демонструють, що Путін не може чи не хоче допомагати регіонам, які він використовує для війни проти України. А такі тренування на менш захищених об'єктах дають можливість в перспективі працювати по Москві.

Коли інші російські області бачать, що Москва дуже добре прикрита, а вони гірше, то можуть вимагати, щоб і їм надали якусь частину московського ППО. Для показовості Кремль буде змушений щось перекинути. Тому нехай не на велику кількість одиниць, але протиповітряна оборона Москви зменшиться.

У Москву прилітали безпілотники. Велика кількість військово-промислових об'єктів навколо Москви і Підмосков'я були і є об'єктами уражень. Але вона розташована на болотах, а не на морях. Тому портових об'єктів немає. Якщо хтось хоче "вау-ефекту", то його точно не буде,

– підкреслив експерт.

Навіть коли прилітало по московських військових об'єктах, інформації про результати уражень майже не було. Тому що російська влада намагається це максимально приховувати. Україні потрібно буде залучити багато ресурсів. Однак наша держава не може просто витрачати засоби ураження. Потрібен реальний результат і величезні втрати ворога.

"Тому якщо буде знайдено такий ресурс, якщо зможемо собі дозволити у таких величезних об'ємах запускати системи уражень, щоб ворожа система протиповітряної оборони не давала результату, то це буде зроблено. Москва – це не наступний етап. Це один з етапів знищення військової міці противника", – підкреслив Тимочко.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни стикаються з дефіцитом ракет для протидії українським дронам і засобам ураження. Адже системні атаки України на ворожі виробничі об'єкти додатково знижують спроможності протиповітряної оборони Росії.

України вдарила по Туапсе 20 квітня: що відомо?

Вночі 20 квітня українські безпілотники вгатили по НПЗ у Туапсе. Новий удар по нафтопереробному заводі завдавали, коли пожежу після попереднього ще не загасили. Влучання у резервуарний парк призвело до пожежі на території об'єкта.

Після атаки місцеві бідкалися через погіршення погодних умов. Вони скаржилися, що з неба падає нафтовий дощ. Краплі нафти та забруднене повітря свідчать про серйозні екологічні наслідки від пожежі на НПЗ, яка не вщухала навіть 21 квітня.

Відомо, що НПЗ в Туапсе зупинив роботу на "невизначений термін". Це сталося внаслідок атак українських дронів 16 та 20 квітня, які завдали значних руйнувань транспортній інфраструктурі порту. Також спалахнули сховища нафтопродуктів. Тому завантаження нафтопродуктів стало неможливим.