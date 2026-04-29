Жуткие кадры из Перми распространяют в соцсети. В дневные часы город преждевременно погрузился в ночь.

Смотрите также Украина увеличила дальность ударов по России на 170% с 2022 года, – Минобороны

Что происходит в Перми после атаки дронов?

На просторах интернета много кадров, на которых видно, что небо над Пермью затянуло черным дымом.

Чернильное небо над Пермью / Фото соцсети

Также местные жители сообщают о дожде в городе, а он – такой как и в Туапсе был раньше, – нефтяной.

Вместо капель воды – капли нефти / Фото соцсети

Нефтяной дождь выпал в Пермском крае: смотрите видео

В СБУ признали удар по российской нефтеперекачивающей станции возле Перми. Она расположена более чем в 1500 километрах от границы с Украиной.

Черное небо в Перми: смотрите видео

Будто наступил апокалипсис: смотрите видео

ЛПДС "Пермь" принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы России.

Густой дым над городом как торнадо: смотрите видео

Что происходит в Перми: смотрите видео

Пожар разгорается сильнее: смотрите видео

В результате атаки дронов на нефтеперекачивающей станции вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, горят почти все резервуары для хранения нефти.

Как выглядит утро в Перми: смотрите видео

Пожар огромных масштабов: смотрите видео

Обратите внимание! По данным Службы внешней разведки, экспортные потери России в результате украинских ударов выросли: порт Приморск – минус 13% нагрузки, Новороссийск – минус 38%, Усть-Луга – минус 43%.

Сложная ситуация в Туапсе

НПЗ в Туапсе был атакован трижды только за апрель – 16, 20 и 28 чисел. В результате ударов дронами на заводе вспыхнул масштабный пожар, который не могут потушить несколько суток.

После атаки 28 апреля в Туапсинском округе ввели чрезвычайное положение и начали эвакуацию людей из опасных районов. В городе также возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Экологи предупреждают, что из-за возможных утечек нефтепродуктов есть риск загрязнения почв и воды, что может иметь долговременные последствия для региона.

Спутниковые снимки подтверждают пожары и сильное задымление на территории НПЗ и нефтебазы.

По оценкам аналитиков, повреждены по меньшей мере десятки резервуаров с нефтью.

Несмотря на распространенную практику замалчивания последствий украинских ударов, Кремль отреагировал на ситуацию в Туапсе. В Институте изучения войны объяснили, что власть была вынуждена прокомментировать украинскую атаку, поскольку ее последствия настолько очевидны и значительны.