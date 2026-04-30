Российская служба "Радио Свободы" опубликовала спутниковый снимок Перми после двух дней атаки. На нем четко видно, что дым от пожара на нефтяном объекте растянулся на сотню километров.

Смотрите также Дроны посетили российский Дзержинск: вероятно, атакован завод со взрывчаткой

Насколько масштабным является пожар возле Перми?

Так, дымовой след достигает уже более 120 километров.

Последствия атаки на Пермь / Фото "Радио Свобода"

Заметим, что в СБУ подтвердила удар по линейно производственно-диспетчерской станции "Пермь" утром 29 апреля.

После атаки на объекте вспыхнул мощный пожар. Загорелись почти все резервуары для хранения нефти. Город буквально окутал черный дым, а местные жители сообщали о нефтяном дожде.

На следующий день пожар на ЛПДС "Пермь" не только не погас, а разгорелся с новой силой. Ведь она снова подверглась атаке беспилотников. В результате повторного удара там появились новые очаги возгорания.

30 апреля, кроме, ЛПДС "Пермь", под ударом оказался Пермский НПЗ. Там тоже возник сильный пожар, кадры которого быстро распространились в соцсетях.

Предварительно, на НПЗ поражена установка АВТ-4 – ключевой узел первичной переработки нефти. После удара вспыхнули вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их повреждение фактически полностью останавливает работу установки.

Заметим, что Пермский НПЗ – это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью почти 13 миллионов тонн в год. Он расположен более чем в 1500 километрах от границы с Украиной.

Яркий "хлопок" в Перми: смотрите видео

Распространение дыма от пожара в Перми: смотрите видео

Какая ситуация в российской Перми сейчас?

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил прилет беспилотника на "одну из промышленных площадок Пермского края". В то же время он заявил, что пострадавших и значительных разрушений нет.

Также российский чиновник заверил, что жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. "Угрозы химической опасности нет", – добавил он.

Несмотря на это утром во время атаки дронов в Перми из громкоговорителей звучало предупреждение об "аварии, в результате которой произошел выброс опасного вещества".

Также 30 апреля пермские вузы и школы отменили занятия. Так, по домам отпустили студентов Пермского государственного национального исследовательского университета и Высшей школы экономики.

Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн отмечает, что украинские дроны все чаще прорывают российскую систему ПВО и попадают по нефтеперерабатывающим заводам и ключевым объектам энергетики.

Эксперт объясняет, что усиление таких атак частично связано с ростом мировых цен на нефть. Это дает России дополнительные доходы, которые она направляет на финансирование войны, поэтому Украина, по его словам, отвечает более интенсивными и технологически более сложными ударами.

Фройденштайн также отмечает развитие украинского оборонно-промышленного комплекса: страна наращивает производство дальнобойных дронов и ракет, уменьшая зависимость от импорта. Это позволяет быстрее масштабировать удары по территории России.