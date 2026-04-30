Утром 30 апреля местные жители сообщили о новом взрыве на объекте "Транснефти", после чего появилось еще белое облако дыма.

Что происходит в атакованной Перми?

По данным роспабликов, около 06:00 над Пермью прозвучали несколько взрывов. Местные рассказали, что слышали по меньшей мере 2 – 3 взрыва на юге города. Очевидцы также заявляют о дыме в одном из районов города.

В течение двух часов сирена воздушной тревоги из-за дроновой угрозы выла уже трижды.

Белое облако после нового взрыва / Фото соцсети

Позже в Перми из громкоговорителей прозвучало предупреждение об "аварии с выбросом опасного вещества."

Также в сети появилось видео, как украинский дрон "Лютый" прорывается в Пермь.

Дроны атакуют и завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"

В сети сообщают, что кроме повторной атаки на ЛПДС "Пермь", было нанесено удар по заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

В частности, мониторинговые каналы публикуют кадры попадания дрона по заводу. Также есть фото, на котором видны пожары сразу на двух вышеупомянутых объектах.

Два источника пожара возле Перми / Фото соцсети

Отметим, что "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" расположен в Перми, примерно в 5 километрах от города. Это один из ключевых НПЗ Урала и европейской части России. Он поставляет топливо для внутреннего рынка и экспорта.

Канал Exilenova+ отмечает, что украинские дроны взялись за "уничтожение всего арсенала". Ведь ЛПДС "Пермь" – это "артерия транспортировки", а Пермнефтеоргсинтез – "завод-переработчик". Они работают в одной нефтяной цепи. Через станцию ​​"Пермь" нефть распределяется по четырем направлениям, в том числе и к Пермскому НПЗ.

Также отмечается, что Пермский НПЗ якобы атакуют дроны, запущенные из соседнего Татарстана. Уничтожать нефтяной потенциал агрессорки помогают украинские агенты в России.

Реакция власти на атаку 30 апреля

Между тем как соцсети переполнены кадрами пожара и на станции "Пермь", и на самом НПЗ, губернатор региона Дмитрий Махонин убеждает, что все под контролем.

Чиновник признал прилет дрона на одну из промышленных площадок Пермского края.

По его словам, пострадавших и больших разрушений нет.

Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняются режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер",

– говорится в сообщении губернатора.

Дроны СБУ поразили объект "Транснефти" возле Перми

Утром 29 апреля СБУ поразила российскую нефтеперекачивающую станцию возле Перми, расположенную более чем в 1500 километрах от Украины.

Под ударом оказалась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Пермь", которая принадлежит АО "Транснефть".

Эта станция является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы России.

В результате атаки на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар – загорелись почти все резервуары для хранения нефти

Российские власти, как всегда, делали вид будто ничего существенного не произошло. Так, губернатор Пермского края Махонин признал вчерашнюю атаку и последующее возгорание на промышленном объекте. В то же время он заявил, что, мол, вредных веществ в воздухе нет, а соответственно и угрозы для жителей и окружающей среды.

При этом после атаки небо над регионом стало невероятно черного цвета, а местные жители писали о нефтяном дожде.