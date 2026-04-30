Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що також підтвердили знищення техніка, який обслуговував ці вертольоти.

Чому тил противника став більш вразливим для українських дронів?

Мі-17 – це модернізована версія вертольота Мі-8, окрім транспортних завдань, може використовуватися як платформа для знищення безпілотників. Він розвиває швидкість 200 – 250 кілометрів за годину і може працювати з рампи. Мі-28 – це спеціалізований нічний бойовий гелікоптер, призначений для роботи з будь-якими цілями, і оснащений якісною авіонікою.

Важливо! Українські військові завдали удару по російській радіолокаційній станції "Небо-М" у Бєлгородській області. Унаслідок атаки було виведено з ладу комплекс вартістю близько 100 мільйонів доларів, який використовували для виявлення аеродинамічних і балістичних цілей.

За словами експерта, для України критично важливо, щоб потужних гелікоптерів у ворога ставало все менше. Тривалий час українські сили не мали змоги перехопити російські вертольоти, тому що їхні основні бази дозаправлення та озброєння розташовані на відстані 150 – 200 кілометрів від фронту.

Однак зараз ситуація змінилася, й Україна може уражати цілі в другому ешелоні армійських тилів та фронтальні тили Росії. Що свідчить про якісний стрибок у можливостях глибинної розвідки та ударних дронів.

Найімовірніше, пілотів цих дистанційно керованих апаратів навчили, як правильно підлітати для виконання бойового завдання зі знищення вертольотів різного рівня у повітрі й на землі. Удар потрапив чітко у район двигунів. Також відомо, що знешкодили одного техніка, який обслуговував вертольоти.

Підрозділ "Ахіллес" спрацював силами спецгруп, і відпрацював на славу. Я не раз говорив про цей підрозділ, і казав, що там є ті, хто воює ще з 2014 року. Молодці хлопці!

– наголосив Світан.

Що ще відомо про втрати ворога?

Українські розвідники провели масштабну операцію проти підрозділу "Ахмат". У результаті боєздатність противника суттєво знизилася.

За даними розвідки, внаслідок операції знищили броньовану техніку та значну кількість особового складу, і це найбільші втрати підрозділу з 2022 року.

Ключову роль в операції відіграло комплексне застосування безпілотників і артилерії.