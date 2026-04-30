Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что также подтвердили уничтожение техника, который обслуживал эти вертолеты.

Почему тыл противника стал более уязвимым для украинских дронов?

Ми-17 – это модернизированная версия вертолета Ми-8, кроме транспортных задач, может использоваться как платформа для уничтожения беспилотников. Он развивает скорость 200 – 250 километров в час и может работать с рампы. Ми-28 – это специализированный ночной боевой вертолет, предназначен для работы с любыми целями, и оснащен качественной авионикой.

Важно! Украинские военные нанесли удар по российской радиолокационной станции "Небо-М" в Белгородской области. В результате атаки был выведен из строя комплекс стоимостью около 100 миллионов долларов, который использовался для обнаружения аэродинамических и баллистических целей.

По словам эксперта, для Украины критически важно, чтобы мощных вертолетов у врага становилось все меньше. Долгое время украинские силы не имели возможности перехватить российские вертолеты, потому что их основные базы дозаправки и вооружения расположены на расстоянии 150 – 200 километров от фронта.

Однако сейчас ситуация изменилась, и Украина может поражать цели во втором эшелоне армейских тылов и фронтальные тылы России. Что свидетельствует о качественном скачке в возможностях глубинной разведки и ударных дронов.

Скорее всего, пилотов этих дистанционно управляемых аппаратов научили, как правильно подлетать для выполнения боевой задачи по уничтожению вертолетов различного уровня в воздухе и на земле. Удар попал четко в район двигателей. Также известно, что обезвредили одного техника, который обслуживал вертолеты.

Подразделение "Ахиллес" сработало силами спецгрупп, и отработало на славу. Я не раз говорил об этом подразделении, и говорил, что там есть те, кто воюет еще с 2014 года. Молодцы ребята!

– подчеркнул Свитан.

Что еще известно о потерях врага?

Украинские разведчики провели масштабную операцию против подразделения "Ахмат". В результате боеспособность противника существенно снизилась.

По данным разведки, в результате операции уничтожили бронированную технику и значительное количество личного состава, и это самые большие потери подразделения с 2022 года.

Ключевую роль в операции сыграло комплексное применение беспилотников и артиллерии.