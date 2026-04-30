Оновлені дані щодо загальних втрат Росії у війні проти України повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дивіться також Вже не приховують: які втрати Північної Кореї на війні з Україною

Які втрати Росії станом на 30 квітня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 30 квітня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб;
  • танків – 11 901 (+7);
  • бойових броньованих машин – 24 493 (+7);
  • артилерійських систем – 40 944 (+119);
  • РСЗВ – 1 756 (+1);
  • засобів ППО – 1 356 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 263 360 (+1 327);
  • крилатих ракет – 4 579 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 92 606 (+375);
  • спеціальної техніки – 4 148 (+2).


Втрати Росії на 30 квітня 2026 року / Фото Генштаб

Останні новини про російські втрати

  • Українські військові поцілили у російську радіолокаційну станцію "Небо-М". Комплекс вартістю 100 мільйонів доларів виведено з ладу.

  • Українські військові на початку березня 2026 року знищили 40 кадировців і поранили ще 80 під час масштабного удару.

  • У ГУР підкреслили, що це найбільші втрати підрозділу росгвардії "Ахмат" з 2022 року.