25 апреля в Киеве министры обороны Эстонии и Украины подписали соответствующее соглашение. Об этом пишет ERR.

Что Эстония и Украина будут делать вместе в военной сфере?

Основными направлениями сотрудничества между странами станут производство ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также разработка современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ряд эстонских оборонных предприятий уже выразил готовность к работе с украинскими партнерами.

Михаил Федоров прокомментировал встречу с эстонским коллегой Ганно Певкуром.

По его словам, Эстония подтвердила решение направлять не менее 0,25% ВВП на помощь Украине – в 2026 году это около 110 миллионов евро.

Федоров также отметил эффективную работу Эстонии как солидера ИТ-коалиции, которую она возглавляет вместе с Люксембургом. В этом году Эстония внесла в коалицию 5,7 миллионов евро. В целом благодаря этому механизму уже привлекли около 1,4 млрд евро на развитие систем связи и других технологий, которые помогают Украине иметь преимущество на поле боя.

Также министр поблагодарил эстонцев за дополнительные 13 миллионов евро взноса в механизм PURL для оперативного закрытия приоритетных потребностей Сил обороны.

Работаем над обменом технологиями, чтобы превращать инновации в реальное преимущество на поле боя,

– подытожил встречу с Певкуром Федоров.

В Эстонии назвали сообщения о возможном нападении России "дезинформацией"

В Эстонии раскритиковали заявление Владимира Зеленского о возможном нападении России на страны Балтии. Там считают, что такие слова могут осложнить дипломатические отношения.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в комментарии 24 Каналу отметил, что страны Балтии хорошо понимают угрозу со стороны Кремля. Именно поэтому они пытаются найти способ договориться с Россией и получить гарантии безопасности.

По его словам, Украина в свое время тоже шла таким путем, но это было ошибкой. Эксперт считает, что сейчас многие европейские страны выбирают "плохой мир" вместо риска большой войны. Они видят, что Россия ведет войну против Украины еще с 2014 года, и не хотят повторения такого сценария на своей территории.

Клочок также обратил внимание на сомнения относительно готовности НАТО решительно защищать союзников. Поэтому часть стран Европы пытается избежать конфликта с Россией и ищет компромиссы.