Как выросли цены на уголь?

Рост продемонстрировали фьючерсы на уголь в Ньюкасле, которые являются эталоном для Азии, пишет Bloomberg.

Стоимость угля повысилась на 9,3% – до 150 долларов за тонну в понедельник.

Эксперты говорят, что это произошло после резкого роста цен на нефть, которые достигли почти 120 долларов за баррель.

Дело в том, что сколько производители в Персидском заливе сократили добычу нефти.

В дополнение на прошлой неделе дроновая атака Ирана заставила Катар приостановить крупнейший в мире экспортный комплекс по производству сжиженного природного газа. А он обеспечивает около 20% мировых поставок.

В итоге это заставило покупателей искать альтернативы. Например, некоторые импортеры, например Тайвань, рассматривают возможность нарастить использование угольных электростанций, если перебои окажутся длительными.

Как растут цены на газ?

Цены на газ в понедельник также выросли. В Европе природный газ подорожал на 30%, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на природный газ в США тоже выросли, достигнув самого высокого уровня за месяц.

Тогда как спотовые цены в Азии за неделю удвоились и остаются на высоком уровне.

Сейчас самая напряженная ситуация с газом именно в Европе. Ведь она почти потратила свои запасы топлива, а сейчас необходимо наполнять хранилища до следующей зимы.

Европейцам придется конкурировать за газ со странами Азии, а объемы поставок могут быть ограниченными.

Конфликт уже длится десятый день и не демонстрирует признаков ослабления. Это создает новую волну неопределенности на энергетических рынках и усиливает инфляционное давление,

– говорят аналитики.

Обратите внимание! Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время цены на газ продолжат расти, пока участники рынка будут оценивать, как остановка завода в Катаре повлияет на объемы поставок.

Что известно о росте цен на нефть?