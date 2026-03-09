Як зросли ціни на вугілля?

Зростання продемонстрували ф'ючерси на вугілля в Ньюкаслі, які є еталоном для Азії, пише Bloomberg.

Вартість вугілля підвищилася на 9,3% – до 150 доларів за тонну у понеділок.

Експерти говорять, що це сталося після різкого зростання цін на нафту, які сягнули майже 120 доларів за барель.

Річ у тім, що скільки виробники в Перській затоці скоротили видобуток нафти.

На додачу минулого тижня дронова атака Ірану змусила Катар призупинити найбільший у світі експортний комплекс із виробництва скрапленого природного газу. А він забезпечує близько 20% світових постачань.

У підсумку це змусило покупців шукати альтернативи. Наприклад, деякі імпортери, як-от Тайвань, розглядають можливість наростити використання вугільних електростанцій, якщо перебої виявляться тривалими.

Як ростуть ціни на газ?

Ціни на газ у понеділок також зросли. У Європі природний газ подорожчав на 30%, пише Bloomberg.

Ф’ючерси на природний газ у США теж зросли, досягнувши найвищого рівня за місяць.

Тоді як спотові ціни в Азії за тиждень подвоїлися і залишаються на високому рівні.

Наразі найнапруженіша ситуація з газом саме в Європі. Адже вона майже витратила свої запаси палива, а зараз необхідно наповнювати сховища до наступної зими.

Європейцям доведеться конкурувати за газ із країнами Азії, а обсяги постачань можуть бути обмеженими.

Конфлікт уже триває десятий день і не демонструє ознак послаблення. Це створює нову хвилю невизначеності на енергетичних ринках та посилює інфляційний тиск,

– говорять аналітики.

Зауважте! Фахівці прогнозують, що найближчим часом ціни на газ продовжать зростати, поки учасники ринку оцінюватимуть, як зупинка заводу у Катарі вплине на обсяги постачання.

Що відомо про зростання цін на нафту?