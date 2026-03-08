Про це повідомляє Daily Mail.
Дивіться також Газ у Європі рекордно дорожчає: які є ризики для України та що буде з пальним
Що відомо про газовий дефіцит у Британії?
Як повідомляють в оператора National Gas, запаси газу у Великій Британії суттєво скоротилися. Ситуацію ускладнює конфлікт на Близькому Сході.
Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, а Катар на тлі обстрілів зупинив роботу Рас-Лаффан – найбільшого газового комплексу у світі.
Довідка: Ормузька протока є ключовим маршрутом для експорту нафти з країн Перської затоки, а також зрідженого природного газу. Закриття протоки може призвести до зупинки близько п'ятої частини світового експорту нафти та газу.
Британія не мала значних запасів газу, а тому опинися у більш вразливому становищі, ніж країни ЄС. Газ для країни різко подорожчав, зараз Британія платить найвищу оптову ціну за газ у Європі.
Водночас запасів газу у ЄС вистачить на кілька тижнів.
На момент початку війни на Близькому Сході Британія мала заповнені сховища лише на 18% від потенційних запасів, які були раніше, і лише на 50% заповнені сховища СПГ (зрідженого газу).
У Міністерстві енергетичної безпеки та Net Zero Британії відповіли Daily Mail, що "це категорично неправда, що Велика Британія маж запасів газу на 2 дні". Там підкреслили, що країна має диверсифіковані ланцюги постачання природного газу і впевнені у їх надійності.
Війна в Ірані може бути шоком для енергетичних ринків
Катар і ОАЕ просять Трампа поквапитися з Іраном, щоб уникнути тривалого шоку для енергетичних ринків.
Катар – головний постачальник у Перській затоці – був змушений у понеділок, 2 березня, закрити найбільший у світі завод з виробництва СПГ через удар іранського дрона. Тим не менш, судно Al Ghashamiya цього тижня завантажило СПГ на експортному терміналі Рас-Лаффан, але ще не факт, що воно пройде через Ормузьку протоку.
Внаслідок подій ціни на газ у ЄС подвоїлися, а потім стабілізувалися – приблизно на 70 % вище, ніж показники попереднього тижня.