Володимир Зеленський розповів про це під час спілкування із журналістами 28 березня, передає 24 Канал.
Де Росія вела розвідку для Ірану?
Росіяни знімали базу підтримки флоту Дієго-Гарсія в Індійському океані, аеропорт і авіабази на території Кувейту, нафтові промисли в районі Великий Бурган у Кувейті, нафтогазове родовище Шайбах у Саудівській Аравії, об'єкти в Хайфі.
Це ще не повний список того, за чим спостерігали росіяни на користь Тегерану.
Президент України зазначив, що це демонструє наслідки зняття санкцій з Росії.
Це така дивна ситуація: США санкції знімають, а рускіє передають дані Ірану. Я просто такі дані читаю кожного дня,
– розповів Зеленський.
Нагадаємо, що нещодавно США послабили санкції проти російської нафти. Москві дозволили до 11 квітня продавати сиру нафту та нафтопродукти. Ліцензія розповсюджується тільки на ту нафту, яку завантажили на танкери до 12 березня.
Послаблення санкцій принесло Росії уже мільярди від продажу нафти.
Як ще Росія допомагає Ірану?
Росія постачає Ірану медикаменти, продовольство, а також дрони. Йдеться, зокрема, про БпЛА "Герань-2" – російські аналоги іранських "Шахедів".
Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, чи може Росія ще й відправити своїх військових в Іран. Він вважає, усі бойові російські війська наразі перебувають в Україні, а решта – це "любителі" без досвіду. На думку Шейтельмана, Кремль обрав тактику посередині між повноцінною військовою участю та політичною підтримкою.
Тим часом президент Ірану Пезешкіан від імені народу подякував Росії та Путіну за "натхнення" у війні зі США. Свій допис Пезешкіан опублікував російською мовою.