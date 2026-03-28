Володимир Зеленський розповів про це під час спілкування із журналістами 28 березня, передає 24 Канал.

Де Росія вела розвідку для Ірану?

Росіяни знімали базу підтримки флоту Дієго-Гарсія в Індійському океані, аеропорт і авіабази на території Кувейту, нафтові промисли в районі Великий Бурган у Кувейті, нафтогазове родовище Шайбах у Саудівській Аравії, об'єкти в Хайфі.

Це ще не повний список того, за чим спостерігали росіяни на користь Тегерану.

Президент України зазначив, що це демонструє наслідки зняття санкцій з Росії.

Це така дивна ситуація: США санкції знімають, а рускіє передають дані Ірану. Я просто такі дані читаю кожного дня,

– розповів Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно США послабили санкції проти російської нафти. Москві дозволили до 11 квітня продавати сиру нафту та нафтопродукти. Ліцензія розповсюджується тільки на ту нафту, яку завантажили на танкери до 12 березня.



Послаблення санкцій принесло Росії уже мільярди від продажу нафти.

