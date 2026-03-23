Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що водночас на боці США в регіоні працюють українські фахівці з протидронової боротьби.

Чи веде Кремль війну одразу на двох фронтах?

Усі бойові російські війська, близько 700 тисяч, перебувають в Україні. Решта російської армії, на думку експерта, це "любителі" без досвіду. Тому Росія обрала тактику посередині між повноцінною військовою участю та політичною підтримкою.

Москва вже надіслала на Близький Схід "радників", а насправді фахівців по дронах, які керують "Шахедами" та іншими важкими безпілотниками з сотнями кілограмів вибухівки.

"Ці люди мають величезний досвід бомбардування міст, заводів і військових об’єктів дронами. Такого досвіду немає ні в кого у світі. Російські спеціалісти разом з іранською армією зараз атакують регіон, а українські – разом зі США. Це доказ того, що це ще одна війна на двох фронтах", – сказав Шейтельман.

