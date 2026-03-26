Що Росія отримала від зняття санкцій США?

Про це глава держави розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

За словами Зеленського, спостереження показують, що після послаблення санкцій США проти російської нафти Москва лише за три тижні отримала мільярди доларів доходу від її продажу.

Володимир Зеленський Президент України Це точно не допомагає зниженню інтенсивності бойових дій – як в Україні, так і в Ірані, адже Росія використовуватиме різні інструменти, щоб підтримати режим у Тегерані.

Президент пояснив, що санкції США та інших країн світу прямо впливали на можливості Росії. Після їх запровадження доходи Москви від продажу енергоресурсів значно скоротилися.

Звісно, Кремль знаходив різні способи обходити західні обмеження. Та попри це, прибутки країни-агресорки зменшилися, а бюджетний дефіцит із роками лише зростав. Найбільший дефіцит виник на початку 2026 року.

На кінець 2025 року в росіян було 83 мільярди дефіциту, плюс 19, які вони перенесли на початок 2026-го. Відповідно до наших прогнозів, на 2026 рік дефіцит мав складати близько 100 мільярдів доларів США,

– зауважив Зеленський.

Однак послаблення санкцій принесло полегшення для енергетичного сектору Росії і дає їй нові можливості продовжувати свою агресію.

Чому США послабили санкції проти Росії?

Нещодавно США послабли санкції проти російської нафти. 13 березня Міністерство фінансів видало нову ліцензію, яка дозволяє Москві продавати сиру нафту та нафтопродукти, пише Reuters.

На такий крок США пішли на тлі напруги, яка виникла на світових енергетичних ринках через війну в Ірані. Ціни на нафту злетіли, через що довелося шукати додаткові джерела постачань.

Однак у Вашингтоні наголосили, що ліцензія на продаж російської нафти діятиме лише тимчасово:

Вона розповсюджується тільки про ту нафту, яку завантажили на танкери до 12 березня;

Продавати сировину можна лише до 11 квітня.

Цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не надасть суттєвої фінансової вигоди російському уряду,

– наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Вочевидь, США сподіваються за цей час вгамувати нафтову кризу.

Зауважте! У Кремлі таким рішенням США задоволені, адже ціни на нафту значно зросли з часу початку операції проти Ірану. Ба більше, там заявили, що послаблення санкцій в інтересах не лише Москви, а й Вашингтона.

Скільки може заробити Росія на нафті?