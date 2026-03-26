Что Россия получила от снятия санкций США?

Об этом глава государства рассказал в интервью французскому изданию Le Monde.

По словам Зеленского, наблюдения показывают, что после ослабления санкций США против российской нефти Москва всего за три недели получила миллиарды долларов дохода от ее продажи.

Владимир Зеленский Президент Украины Это точно не помогает снижению интенсивности боевых действий – как в Украине, так и в Иране, ведь Россия будет использовать различные инструменты, чтобы поддержать режим в Тегеране.

Президент объяснил, что санкции США и других стран мира прямо влияли на возможности России. После их введения доходы Москвы от продажи энергоресурсов значительно сократились.

Конечно, Кремль находил различные способы обходить западные ограничения. Но несмотря на это, доходы страны-агрессора уменьшились, а бюджетный дефицит с годами только рос. Наибольший дефицит возник в начале 2026 года.

На конец 2025 года у россиян было 83 миллиарда дефицита, плюс 19, которые они перенесли на начало 2026-го. Согласно нашим прогнозам, на 2026 год дефицит должен был составлять около 100 миллиардов долларов США,

– отметил Зеленский.

Однако ослабление санкций принесло облегчение для энергетического сектора России и дает ей новые возможности продолжать свою агрессию.

Почему США ослабили санкции против России?

Недавно США ослабили санкции против российской нефти. 13 марта Министерство финансов выдало новую лицензию, которая позволяет Москве продавать сырую нефть и нефтепродукты, пишет Reuters.

На такой шаг США пошли на фоне напряжения, которое возникло на мировых энергетических рынках из-за войны в Иране. Цены на нефть взлетели, из-за чего пришлось искать дополнительные источники поставок.

Однако в Вашингтоне отметили, что лицензия на продажу российской нефти будет действовать лишь временноо:

Она распространяется только на ту нефть, которую загрузили на танкеры до 12 марта;

Продавать сырье можно только до 11 апреля.

Эта узкоспециализированная краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не предоставит существенной финансовой выгоды российскому правительству,

– отметил министр финансов США Скотт Бессент.

Очевидно, США надеются за это время утолить нефтяной кризис.

Заметьте! В Кремле таким решением США довольны, ведь цены на нефть значительно выросли со времени начала операции против Ирана. Более того, там заявили, что ослабление санкций в интересах не только Москвы, но и Вашингтона.

