Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє "РБК-Україна".

Що сталося в Африці?

Владислав Власюк заявив, що збитий у Малі безпілотник став першим підтвердженим випадком використання дрона такого типу в регіоні Сахель.

Довідка. Сахель – це великий регіон в Африці, який простягається смугою на південь від пустелі Сахара – від Атлантичного океану до Червоного моря.

За його словами, йдеться про модифікацію Shahed-136 серії "КК", оснащену системою повітряного підриву бойової частини.

Росія дедалі активніше переносить свої військові технології та інструменти війни в інші регіони – зокрема в Африку. І робить це значною мірою за рахунок dual-use компонентів, які продовжують безперешкодно потрапляти на російське виробництво,

– пояснив Власюк.

Зазначається, що у збитому дроні виявили цивільну електроніку, яку можна придбати на відкритому ринку. Серед знайдених деталей – компоненти компанії STMicroelectronics, а також продукція китайських виробників Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic та NCR Industrial.

За словами Власюка, аналогічна конфігурація електроніки використовується і в дронах, які Росія застосовує проти України.

Уповноважений президента з питань санкційної політики зазначив, що ситуація в Малі демонструє, наскільки швидко цивільні технології можуть ставати інструментом поширення війни.

Вночі 22 травня російські війська атакували українські мирні міста 124 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 115 ворожих БпЛА.

Під ударом опинився зокрема Миколаїв. Там уламки російських дронів пошкодили адмінбудівлю лікарні, зафіксовано 11 вибитих вікон та понівечений дах. На щастя, минулось без постраждалих.

Вже вдень росіяни вгатили по Полтавщині. У ДСНС повідомили, що внаслідок російського обстрілу виникли пожежі на промислових підприємствах у Миргородському та Кременчуцькому районах.