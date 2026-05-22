Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент атаки у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Які деталі атаки відомі?

Повітряну тривогу для Миргородського району оголосили орієнтовно о 12:19. Незабаром, тобто близько 12:26, небезпека охопила й Полтавський район. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети у напрямку регіону.

Повітряна ціль рухалася з південної частини Харківської області. Вже о 12:44 там уточнили про фіксацію безпілотників у східній частині Полтавської області, які рухалися південним курсом. Вже о 12:48 у місті було гучно.

У Полтаві чули звуки вибуху, повідомлять кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Станом на момент публікації жодної додаткової інформації стосовно потенційних наслідків атаки немає. Ані міський голова, ані обласна військова адміністрація не оприлюднювали подробиць російського обстрілу.

Де раніше було гучно?

Раніше під ударом опинилася Миколаїв, у регіоні працювали сили ППО, внаслідок падіння уламків сталося пошкодження адміністративної будівлі лікарні, у приміщенні вибиті вікна та понівечений дах. Постраждалих немає.

Минулого вечора росіяни атакували Дніпро за допомогою ударних дронів. Під ударом опинилися щонайменше дві житлові багатоповерхівки, на місцях виникли пожежі. Загалом внаслідок атаки поранень зазнали 5 людей.

Загалом уночі Україну атакували 124 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили або знешкодили 115 ворожих безпілотників.