Що відомо про атаку на Миколаїв?

У Миколаєві протягом усієї ночі, починаючи приблизно з 3:25 й до самого ранку, зберігалась загроза атаки ворожих безпілотників.

Близько 6:26 Повітряні сили писали про рух безпілотників на місто з Півдня. Вже о 6:34 та 6:43 місцеві жителі чули звуки вибухів.

Наразі деталі атаки та можливі наслідки уточнюються.

Де нещодавно гриміли вибухи в Україні?

Ввечері 21 травня ворожі війська завдали серії ударів по Дніпру, зокрема по житлових багатоповерхівках. Станом на вечір того ж дня кількість постраждалих внаслідок атаки становила 19 осіб – серед них троє дітей. 13-річного хлопця та ще 7 дорослих було госпіталізовано, тоді як 6-річний хлопчик та 9-річна дівчинка та інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

21 травня вранці у Дніпрі було чутно щонайменше два вибухи. Внаслідок атаки пошкоджено квартиру на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку, а вибухова хвиля розтрощила кілька сусідніх будинків – там повилітали вікна. Поранення отримали дві жінки віком 58 та 35 років – наразі вони лікуються амбулаторно.

Вночі 20 травня російські безпілотники вгатили по Сумщині, зокрема у Конотопі БпЛА типу "Шахед" влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. внаслідок удару обвалилися три поверхи. Окрім того, пошкоджень зазнала районна лікарня – там вибуховою хвилею вибило вікна, і понищило місцевий музей, також вікна й двері у домівках містян.