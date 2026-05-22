Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів вночі летіло на Україну?

З 18:00 21 травня й до ранку 22 травня противник атакував українські мирні міста 124 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Пуски здійснювались із Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії та Гвардійського на ТОТ Криму.

Ворожі загрози відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– додали у ПС.

На жаль, на 5 локаціях зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників, тоді як на ще п'ятьох – падіння збитих.

Зауважимо, що днем раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що Україна прагне досягти 95% ефективності перехоплення повітряних ворожих цілей. Цікаво, що лише за останні чотири місяці відсоток збиття російських дронів збільшився удвічі, тоді як постачання дронів-перехоплювачів збільшилось у 2,6 раза. Варто зауважити, що окупанти щомісячно збільшують кількість випущених на Україну дронів на 35%.

Де нещодавно гриміли вибухи в Україні?

Вранці 22 травня ударні безпілотники атакували Миколаїв. Повітряні сили попереджали про рух дронів на місто з Півдня. Деталей та масштабів наслідків атаки наразі не розголошують.

Також вранці звуки вибухів чули мешканці Сум. Моніторингові канали писали, що керований "Шахед" пролітає Шпилівку і тримає курс на Сад. Тоді як за минулу добу на території Сумської області під прицілом російських цілей опинилось 36 населених пунктів. Станом на зараз відомо про поранення 11 людей, серед них дитина.

Ввечері 21 травня вибухи лунали у столиці через атаку російських ударних безпілотників. Місцева влада уточнювала, що у регіоні працювали сили ППО.