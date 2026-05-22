Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что на момент атаки в регионе была объявлена воздушная тревога.

Какие детали атаки известны?

Воздушную тревогу для Миргородского района объявили ориентировочно в 12:19. Вскоре, то есть около 12:26, опасность охватила и Полтавский район. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракеты в направлении региона.

Воздушная цель двигалась из южной части Харьковской области. Уже в 12:44 там уточнили о фиксации беспилотников в восточной части Полтавской области, которые двигались южным курсом. Уже в 12:48 в городе было шумно.

В Полтаве слышали звуки взрыва, сообщат корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

По состоянию на момент публикации никакой дополнительной информации о потенциальных последствиях атаки нет. Ни городской голова, ни областная военная администрация не обнародовали подробностей российского обстрела.

Где раньше было громко?

Ранее под ударом оказалась Николаев, в регионе работали силы ПВО, в результате падения обломков произошло повреждение административного здания больницы, в помещении выбиты окна и изуродована крыша. Пострадавших нет.

Прошлым вечером россияне атаковали Днепр с помощью с помощью ударных дронов. Под ударом оказались по меньшей мере две жилые многоэтажки, на местах возникли пожары. Всего в результате атаки ранения получили 5 человек.

Всего ночью Украину атаковали 124 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других типов. По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили или обезвредили 115 вражеских беспилотников.