Об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает "РБК-Украина".

Что произошло в Африке?

Владислав Власюк заявил, что сбитый в Мали беспилотник стал первым подтвержденным случаем использования дрона такого типа в регионе Сахель.

Справка. Сахель – это большой регион в Африке, который простирается полосой к югу от пустыни Сахара – от Атлантического океана до Красного моря.

По его словам, речь идет о модификации Shahed-136 серии "КК", оснащенную системой воздушного подрыва боевой части.

Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы – в частности в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, которые продолжают беспрепятственно попадать на российское производство,

– пояснил Власюк.

Отмечается, что в сбитом дроне обнаружили гражданскую электронику, которую можно приобрести на открытом рынке. Среди найденных деталей – компоненты компании STMicroelectronics, а также продукция китайских производителей Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic и NCR Industrial.

По словам Власюка, аналогичная конфигурация электроники используется и в дронах, которые Россия применяет против Украины.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики отметил, что ситуация в Мали демонстрирует, насколько быстро гражданские технологии могут становиться инструментом распространения войны.

Ночью 22 мая российские войска атаковали украинские мирные города 124 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 115 вражеских БПЛА.

Под ударом оказался в частности Николаев. Там обломки российских дронов повредили админздание больницы, зафиксировано 11 выбитых окон и изуродованная крыша. К счастью, обошлось без пострадавших.

Уже днем россияне ударили по Полтавской области. В ГСЧС сообщили, что в результате российского обстрела возникли пожары на промышленных предприятиях в Миргородском и Кременчугском районах.