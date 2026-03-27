Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив речник НГУ Руслан Музичук.
Як працюють вогневі групи Нацгвардії?
Кількість таких підрозділів залежить від обсягу завдань, числа об’єктів, які потребують прикриття. При цьому їх розташування постійно коригується: на окремих ділянках сили можуть посилювати, але такі дані не розголошують.
Україна має протяжний кордон із Росією на півночі та сході, а також напрямок з морської акваторії. Тому на ділянках прикордоння і там, де потенційно можуть з’явитися повітряні цілі противника, намагаємося ефективно реагувати,
– зазначив Музичук.
Окремо Музичук повідомив про домовленості з Німеччиною щодо посилення протиповітряної складової. Йдеться про передачу 15 тисяч дронів-перехоплювачів, які використовуватимуть для знищення швидких і маневрених цілей, а також для прикриття важливих інфраструктурних об’єктів.
Зеленський доручив посилити ППО в західних регіонах
Президент Зеленський доручив посилити ППО в західних регіонах для захисту від ворожих дронів.
Також президент повідомив, що в найближчі декілька місяців Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні. Громади будуть відповідально ставитися до захисту таких об'єктів.