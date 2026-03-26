Про це глава держави повідомив за підсумками селекторної наради по регіонах, які днями були під ударами російських військ.

Як зміниться робота сил ППО?

Володимир Зеленський заявив, що доручив урядовцям і команді Офісу Президента пропрацювати разом із військовими питання ППО, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України.

Треба додати рубежів захисту

– це чітке завдання, – наголосив він.

Також президент повідомив, що в найближчі декілька місяців Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні. Через це, за його словами, в кожній громаді має бути серйозне та відповідальне ставлення до захисту відповідних об'єктів.

Зеленський додав, що іще раз "пройшлися з прем'єр-міністром України та керівником "Нафтогазу", іншими урядовцями та міністром оборони України по ключових завданнях".

Повітряні сили, Збройні Сили України теж мають, що зробити,

– підсумував глава держави.

