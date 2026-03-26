Про це глава держави повідомив за підсумками селекторної наради по регіонах, які днями були під ударами російських військ.
Як зміниться робота сил ППО?
Володимир Зеленський заявив, що доручив урядовцям і команді Офісу Президента пропрацювати разом із військовими питання ППО, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України.
Треба додати рубежів захисту
– це чітке завдання, – наголосив він.
Також президент повідомив, що в найближчі декілька місяців Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні. Через це, за його словами, в кожній громаді має бути серйозне та відповідальне ставлення до захисту відповідних об'єктів.
Зеленський додав, що іще раз "пройшлися з прем'єр-міністром України та керівником "Нафтогазу", іншими урядовцями та міністром оборони України по ключових завданнях".
Повітряні сили, Збройні Сили України теж мають, що зробити,
– підсумував глава держави.
Ворог здійснив масовану атаку: що відомо?
24 березня відбулася наймасованіша російська атака по Україні за час повномасштабної війни. Окупанти запустили 999 безпілотників упродовж доби, з них – 440 вночі. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розповів, що дрони фактично заходили "колонами".
Під ударами опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області та західні регіони – від Хмельницького до Львова. Попри збиття більшості ворожих БпЛА, було зафіксовано низку влучань.
У Львові ворожі війська атакували центральну частину міста, через що поранено понад 30 осіб. Також було пошкоджено житловий будинок та об'єкти інфраструктури.