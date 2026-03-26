Об этом глава государства сообщил по итогам селекторного совещания по регионам, которые на днях были под ударами российских войск.
Как изменится работа сил ПВО?
Владимир Зеленский заявил, что поручил чиновникам и команде Офиса Президента проработать вместе с военными вопрос ПВО, в частности защиты от дронов, в западных регионах Украины.
Надо добавить рубежи защиты
– это четкая задача, – подчеркнул он.
Также президент сообщил, что в ближайшие несколько месяцев Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине. Поэтому, по его словам, в каждой общине должно быть серьезное и ответственное отношение к защите соответствующих объектов.
Зеленский добавил, что еще раз "прошлись с премьер-министром Украины и руководителем "Нафтогаза", другими чиновниками и министром обороны Украины по ключевым задачам".
Воздушные силы, Вооруженные Силы Украины тоже имеют, что сделать,
– подытожил глава государства.
Враг совершил массированную атаку: что известно?
24 марта состоялась самая массированная российская атака по Украине за время полномасштабной войны. Оккупанты запустили 999 беспилотников в течение суток, из них – 440 ночью. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал, что дроны фактически заходили "колоннами".
Под ударами оказались Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области и западные регионы – от Хмельницкого до Львова. Несмотря на сбивание большинства вражеских БпЛА, был зафиксирован ряд попаданий.
Во Львове вражеские войска атаковали центральную часть города, из-за чего ранены более 30 человек. Также был поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры.