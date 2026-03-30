Об этом написал министр обороны Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Что рассказал Федоров о первых результатах частной ПВО?

Михаил Федоров отметил, что одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. На сегодня уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности типа Shahed и Zala.

Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые получили в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования.

По состоянию на сейчас все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилит противовоздушную оборону страны,

– подчеркнул министр обороны.

Федоров отметил, что частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней – защищает объекты и участвует в перехвате "Шахедов".

Как работает первая частная ПВО в Украине / Видео из фейсбука Михаила Федорова

"Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать способности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения. Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система", – объяснил глава Минобороны.

Министр подчеркнул, что бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры защиты неба.

Результат – больше защищенных объектов, больше сбитых целей, быстрее реагирования на атаки. Наша цель – построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективный перехват воздушных угроз. Защита неба – ключевой приоритет,

– резюмировал Михаил Федоров.

