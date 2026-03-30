Об этом написал министр обороны Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале.
Что рассказал Федоров о первых результатах частной ПВО?
Михаил Федоров отметил, что одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. На сегодня уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности типа Shahed и Zala.
Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые получили в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования.
По состоянию на сейчас все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилит противовоздушную оборону страны,
– подчеркнул министр обороны.
Федоров отметил, что частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней – защищает объекты и участвует в перехвате "Шахедов".
Как работает первая частная ПВО в Украине / Видео из фейсбука Михаила Федорова
"Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать способности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения. Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система", – объяснил глава Минобороны.
Министр подчеркнул, что бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры защиты неба.
Результат – больше защищенных объектов, больше сбитых целей, быстрее реагирования на атаки. Наша цель – построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективный перехват воздушных угроз. Защита неба – ключевой приоритет,
– резюмировал Михаил Федоров.
Как сейчас работает украинская ПВО, чтобы противодействовать врагу?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Украина адаптирует противодействие атакам "Шахедов" путем увеличения количества дронов-перехватчиков и усиления подготовки военных. Командование сил противовоздушного прикрытия, в свою очередь, работает над внедрением искусственного интеллекта и автоматизации систем ПВО.
Нацгвардия Украины привлекла около тысячи мобильных и стационарных огневых групп для защиты критической инфраструктуры и противодействия воздушным атакам. Кроме того, были заключены договоренности с Германией о передаче 15 тысяч дронов-перехватчиков для уничтожения быстрых и маневренных целей.
В то же время президент Зеленский выразил обеспокоенность дефицитом антибаллистических ракет PAC-3 в мире, которые преимущественно поставляются на Ближний Восток. Украина ведет переговоры с двумя странами для поиска альтернатив.