Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, какое поражение нанесли украинские войска врагу. Он также предположил, имеет ли Россия еще потенциал продолжать наступления.

Как провал наступления россиян повлиял на ситуацию в России?

Тимочко напомнил, что попытка россиян начать весенне-летнее наступление захлебнулась. Сейчас они перегруппировывают, свои силы и пытаются поддерживать интенсивность ударов, или попыток наступать на определенных участках.

Однако понятно, если они планировали два месяца назад свое наступление, то по состоянию на сегодня они уже хотели зайти на определенную глубину наших территорий и разворачивать там свои подразделения. Но сегодня они вынуждены отступать на некоторых территориях,

– пояснил военный обозреватель.

В то же время россияне пытаются максимально дестабилизировать ситуацию в Украине, ведь, по его словам, количество провокаций в пределах страны растет.

Россияне пытаются влиять на украинцев, понимая, что на своей территории они теряют инициативу. В России есть огромное количество военкоров, которые уже смирились с тем, что российское наступление будет провалено. Такого не было никогда. А сейчас в российских пабликах сплошное нытье и предательство,

– подчеркнул Иван Тимочко.

К тому же в прифронтовых российских областях воздушная тревога стала повседневным явлением, и это, по мнению военного обозревателя, влияет на настроения внутри России.

"В то же время российские власти лихорадочно ищут выход из ситуации, пытаются изменить доктрину войны в свою пользу. Потому что стратегически Россия войну проиграла. Другой вопрос, насколько долго она сможет сохранить свое присутствие в Украине для того, чтобы другие страны держать в страхе", – отметил он.

Обратите внимание! По мнению военного эксперта Романа Свитана, россияне в апреле могут осуществить попытку наступления, чтобы получить "победу" до 9 мая. Среди возможных направлений продвижения врага он назвал, в частности, в сторону Покровского – к трассе Донецк – Запорожье. Также – Покровск и Мирноград с выходом на Доброполье и еще – Константиновку. Он не исключил, что враг пойдет со стороны Лимана к Райгородку, где начало водовода Северский Донец – Донбасс.

Россия еще имеет силу удерживать на определенном уровне интенсивность своих сил. Однако об их увеличении и о создании максимального комфорта для российских военных или гражданского населения уже можно забыть.

Какова ситуация на фронте?