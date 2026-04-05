Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, якої поразки завдало українське військо ворогу. Він також припустив, чи має Росія ще потенціал продовжувати наступи.

Як провал наступу росіян вплинув на ситуацію в Росії?

Тимочко нагадав, що спроба росіян розпочати весняно-літній наступ захлинулася. Наразі вони перегруповують, свої сили і намагаються підтримувати інтенсивність ударів, чи спроб наступати на певних ділянках.

Однак зрозуміло, якщо вони планували два місяці тому свій наступ, то станом на сьогодні вони вже хотіли зайти на певну глибину наших територій і розгортати там свої підрозділи. Але сьогодні вони змушені відступати на деяких територіях,

– пояснив військовий оглядач.

Водночас росіяни намагаються максимально дестабілізувати ситуацію в Україні, адже, за його словами, кількість провокацій в межах країни зростає.

Росіяни намагаються впливати на українців, розуміючи, що на своїй території вони втрачають ініціативу. В Росії є величезна кількість воєнкорів, які вже змирилися з тим, що російський наступ буде провалений. Такого не було ніколи. А зараз у російських пабліках суцільне ниття і зрада,

– підкреслив Іван Тимочко.

До того ж у прифронтових російських областях повітряна тривога стала повсякденним явищем, і це, на думку військового оглядача, впливає на настрої всередині Росії.

"Водночас російська влада гарячково шукає вихід з ситуації, намагається змінити доктрину війни на свою користь. Тому що стратегічно Росія війну програла. Інше питання, наскільки довго вона зможе зберегти свою присутність в Україні для того, щоб інші країни тримати в страху", – відзначив він.

Зверніть увагу! На думку військового експерта Романа Світана, росіяни у квітні можуть здійснити спробу наступу, щоб здобути "перемогу" до 9 травня. Серед можливих напрямків просування ворога він назвав, зокрема, у бік Покровського – до траси Донецьк – Запоріжжя. Також – Покровськ і Мирноград з виходом на Добропілля і ще – Костянтинівку. Він не виключив, що ворог піде з боку Лиману до Райгородка, де початок водоводу Сіверський Донець – Донбас.

Росія ще має потугу утримувати на певному рівні інтенсивність своїх сил. Однак про їхнє збільшення та про створення максимального комфорту для російських військових чи цивільного населення вже можна забути.

