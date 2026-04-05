Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що Сили оборони проводять успішні контратаки в південній операційній зоні, тому росіяни змушені перекидати підрозділи для підсилення.

Чому росіяни втрачають контроль над ситуацією на фронті?

Росіяни не можуть моніторити поле бою в режимі реального часу через проблеми зі Starlink та пропускною здатністю інтернету. Через це українські сили можуть непомітно займати нові позиції та ставити противника перед фактом уже відбитих територій.

5-та загальновійськова армія Росії посилює наступ біля Гуляйполя. Проте Сили оборони проводять контратаки, і майже всі російські війська з Дніпропетровської області були відкинуті, та навіть звільнені деякі населені пункти,

– сказав Братчук.

29-та та 36-та загальновійськові армії лише почали з’являтися на південному фронті як підкріплення. Росіяни змушені були перекинути формування з під Покровсько-Мирноградської агломерації, щоб компенсувати втрати.

"Критика z-блогерів – це внутрішнє російське болото, але невдоволення лише наростає. Z-блогери ближчі до фронту та російських солдатів, і перебувають у постійному контакті з ними. А отже знають значно більше інформації, ніж та, яка доходить до вищого керівництва, яке чує про захоплення Куп’янська та фантастичні просування аж до Дніпра", – пояснив Братчук.

Наразі російська армія не має достатніх ресурсів для продовження інтенсивних операцій, які б дали їй стратегічну перевагу над Силами оборони, попри чисельну перевагу та значно потужнішу авіаційну компоненту.

Українські військові працюють над виснаженням противника і поки все вдається. Однак росіяни все ще здійснюють тактичні просування, хоч й повільніше й менш ефективно, ніж раніше.

Зверніть увагу! Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що росіяни посилять дії на фронті до 9 травня, щоб продемонструвати суспільству хоч якісь "перемоги". Армія противника, ймовірно, активізується біля Покровського. Основні зусилля росіяни направлять на Покровськ та Мирноград.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?