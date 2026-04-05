Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що Сили оборони проводять успішні контратаки в південній операційній зоні, тому росіяни змушені перекидати підрозділи для підсилення.
Дивіться також: Росія хоче просунутися на Донеччині, а ЗСУ контратакують на Харківщині: огляд фронту від ISW
Чому росіяни втрачають контроль над ситуацією на фронті?
Росіяни не можуть моніторити поле бою в режимі реального часу через проблеми зі Starlink та пропускною здатністю інтернету. Через це українські сили можуть непомітно займати нові позиції та ставити противника перед фактом уже відбитих територій.
5-та загальновійськова армія Росії посилює наступ біля Гуляйполя. Проте Сили оборони проводять контратаки, і майже всі російські війська з Дніпропетровської області були відкинуті, та навіть звільнені деякі населені пункти,
– сказав Братчук.
29-та та 36-та загальновійськові армії лише почали з’являтися на південному фронті як підкріплення. Росіяни змушені були перекинути формування з під Покровсько-Мирноградської агломерації, щоб компенсувати втрати.
"Критика z-блогерів – це внутрішнє російське болото, але невдоволення лише наростає. Z-блогери ближчі до фронту та російських солдатів, і перебувають у постійному контакті з ними. А отже знають значно більше інформації, ніж та, яка доходить до вищого керівництва, яке чує про захоплення Куп’янська та фантастичні просування аж до Дніпра", – пояснив Братчук.
Наразі російська армія не має достатніх ресурсів для продовження інтенсивних операцій, які б дали їй стратегічну перевагу над Силами оборони, попри чисельну перевагу та значно потужнішу авіаційну компоненту.
Українські військові працюють над виснаженням противника і поки все вдається. Однак росіяни все ще здійснюють тактичні просування, хоч й повільніше й менш ефективно, ніж раніше.
Зверніть увагу! Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що росіяни посилять дії на фронті до 9 травня, щоб продемонструвати суспільству хоч якісь "перемоги". Армія противника, ймовірно, активізується біля Покровського. Основні зусилля росіяни направлять на Покровськ та Мирноград.
Що ще відомо про ситуацію на фронті?
Сили оборони України повернули під контроль значну частину територій у Дніпропетровській області, однак села Маліївка та Запорізьке залишаються під окупацією.
Українські сили майже повністю звільнили Дніпропетровську область через послаблення російського контролю. На картах ще немає повністю зачищених територій, більшість перебуває в сірій зоні, бо росіяни ще функціонують там малими групами.
Росіяни перекидають сил на Запорізькому напрямку, що може свідчити про підготовку до чергової спроби наступу. Українські сили змінили тактику і відновили удари по інфраструктурі окупантів.