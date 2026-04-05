Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що росіяни мало переживають через величезні втрати. Їм цілком нормально воювати у такий спосіб, позбуваючись по тисячі людей за добу. Але втрати ростуть і ростуть.

Чому російські втрати ростуть?

За словами Братчука, Сили оборони України все частіше атакують логістику окупантів. А кількість знищеної російських автівок вже давно сягає рекордів. Все це збільшує втрати окупантів.

Зрозуміло, що найближчим часом не вдасться знищувати по 50 тисяч окупантів щомісяця, як цього прагне міністр оборони Михайло Федоров. Однак Сили оборони впевнено до цього йдуть. А ворогу все важче поповнювати втрати.

Недаремно там говорять про повну мобілізацію. В Росії вже створили правову базу, яка дозволяє робити повноцінну мобілізацію. Можуть бути різні формати. Наприклад, мобілізація резервістів, які начебто мають охороняти об'єкти критичної інфраструктури. Або строковики. Їх змушують підписувати контракти,

– сказав Братчук.

