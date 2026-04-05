Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что россияне мало переживают из-за огромных потерь. Им вполне нормально воевать таким образом, лишаясь по тысяче человек в сутки. Но потери растут и растут.

Почему российские потери растут?

По словам Братчука, Силы обороны Украины все чаще атакуют логистику оккупантов. А количество уничтоженной российских автомобилей уже давно достигает рекордов. Все это увеличивает потери оккупантов.

Понятно, что в ближайшее время не удастся уничтожать по 50 тысяч оккупантов ежемесячно, как этого хочет министр обороны Михаил Федоров. Однако Силы обороны уверенно к этому идут. А врагу все труднее пополнять потери.

Недаром там говорят о полной мобилизации. В России уже создали правовую базу, которая позволяет делать полноценную мобилизацию. Могут быть разные форматы. Например, мобилизация резервистов, которые якобы должны охранять объекты критической инфраструктуры. Или срочники, их заставляют подписывать контракты,

– сказал Братчук.

