Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что россияне мало переживают из-за огромных потерь. Им вполне нормально воевать таким образом, лишаясь по тысяче человек в сутки. Но потери растут и растут.
Почему российские потери растут?
По словам Братчука, Силы обороны Украины все чаще атакуют логистику оккупантов. А количество уничтоженной российских автомобилей уже давно достигает рекордов. Все это увеличивает потери оккупантов.
Понятно, что в ближайшее время не удастся уничтожать по 50 тысяч оккупантов ежемесячно, как этого хочет министр обороны Михаил Федоров. Однако Силы обороны уверенно к этому идут. А врагу все труднее пополнять потери.
Недаром там говорят о полной мобилизации. В России уже создали правовую базу, которая позволяет делать полноценную мобилизацию. Могут быть разные форматы. Например, мобилизация резервистов, которые якобы должны охранять объекты критической инфраструктуры. Или срочники, их заставляют подписывать контракты,
– сказал Братчук.
Потери России на войне
- В марте 2026 года Силы обороны Украины уничтожили или тяжело ранили 33988 оккупантов с помощью дронов. Еще 1363 оккупанта были ликвидированы с помощью артиллерии и другого оружия. Это – рекордные показатели.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что это четко подтвержденные потери. Украина имеет видеофиксацию каждого этого поражения.
- По состоянию на 5 апреля Россия уже потеряла более 1 миллиона 303 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11839 танков, 24350 боевых бронированных машин, 39439 артиллерийских систем и тому подобное.