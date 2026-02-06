Прежде всего это наносит удар по российским подразделениям беспилотных систем, которые управляются именно благодаря Starlink. Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец отметил 24 Каналу, что это больше касается подразделений, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

"Прежде всего на отрезках фронта, где противник заходит в нашу зону. Этой связью пользуются, в частности, российские подразделения, которые пытаются осуществлять штурмовые действия", – сказал он.

Может ли враг найти какое-то решение?

Тарас Березовец рассказал, что, по сообщению российских Z-каналов, захватчики очень жалуются на ухудшение связи, на то, что на отдельных отрезках фронта оккупанты были вынуждены прекратить штурмовые действия. Прежде всего из-за невозможности воспользоваться связью с помощью терминалов Starlink.

Для нас эта ситуация также имеет другое положительное измерение. Противник сейчас в основном начинает увеличивать использование радиостанции, связи на технологии LTE, Match для распространения сигналов, в частности, мобильной связи, которые являются более уязвимыми для украинских дронов,

– объяснил он.

Также информация будет передаваться россиянами через радиосвязь. Она будет гораздо легче перехватываться, а соответственно давать возможность украинским подразделениям более оперативно реагировать на изменение тактики врага. Оккупанты будут чувствовать отключение Starlink еще как минимум несколько недель.

Сами россияне жалуются на то, что альтернативы терминалам Starlink у них пока нет. Поэтому они будут испытывать последствия этого отключения и в дальнейшем в течение определенного периода, пока им не удастся найти какую-то замену. А замена в основном неадекватная. Прежде всего это мобильная и радиосвязь,

– подчеркнул подполковник.

Кроме того, радиосвязь россиян будет уязвимой к работе систем РЭБ. Это ударит прежде всего по передовым подразделениям врага, которые просачиваются на украинскую территорию. Задача малых групп оккупантов – проникнуть через порядки Сил обороны, спрятаться там и держаться в течение длительного времени.

Обычно захватчики выполняют эту задачу в течение нескольких недель. Они могут находиться в заброшенных зданиях, погребах, разрушенных домах, прячась там и ожидая соответствующего сигнала. Их цель – наблюдать, передавать информацию и заниматься разрушением логистики ВСУ.

Без использования терминалов Starlink сделать это будет намного сложнее. Как правило, противник, который выполняет эти миссии, находится в режиме радиомолчания для того, чтобы не узнали об их присутствии. Но все это будет влиять на них. Они пока не имеют решения этой ситуации,

– добавил Березовец.

