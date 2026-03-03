Людям, які потребують серцевих препаратів, відмовляють у їх отриманні доти, доки вони не оформлять російське громадянство. Про це повідомили в "АТЕШ".

Які методи репресій вигадали росіяни?

Агенти "АТЕШ" повідомили, що окупаційна влада на Запоріжжі та Херсонщині посилила тиск на людей. Без російського паспорта та медичного поліса мешканців не лікують навіть у разі термінової потреби.

Йдеться не про поодинокі випадки, а про системну практику, що стосується всього цивільного населення, яке відмовляється від російських документів,

– зазначили в АТЕШ.

Найбільше від цього страждають літні люди та пацієнти з хронічними хворобами. Фактично медичну допомогу використовують як спосіб змусити людей отримати російський паспорт.

Також в ЦПД зазначили, що на ТОТ Луганщини другий місяць поспіль не завозять хліб. Готувати їжу вдома неможливо через відсутність електроенергії та стабільного водопостачання. Адміністрація в містах та селах ігнорує усі прохання людей.

У ЦПД додали, що села на тимчасово окупованих територіях Луганщини стають дедалі менш придатними до життя, а замість обіцяного російською пропагандою "процвітання" там спостерігаються тотальна деградація та розруха.

Що відомо про воєнні злочини росіян?