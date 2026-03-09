Херсонський журналіст, редактор видання "Мост" Сергій Нікітенко в ефірі 24 Каналу розповів, як зараз живуть люди на окупованій частині області. За його словами, ситуація там поступово погіршується.

Евакуація з окупованої частини Херсонщини залишається можливою, але шлях дуже складний і довгий. Людям доводиться виїжджати через тимчасово окупований Крим, а далі перетинати територію Росії.

З лівобережжя зараз можлива евакуація виключно через тимчасово окупований Крим, а далі через Росію – у Грузію, Туреччину або країни Балтії,

– розповів Нікітенко.

Він пояснив, що це фактично єдиний маршрут, який наразі існує для цивільних. Інших безпечних шляхів залишити окуповану територію практично немає.

Через Дніпро зараз нікого не евакуюють,

– зазначив журналіст.

Нікітенко додав, що сама дорога також пов'язана з великою кількістю ризиків і перевірок. Через це багато деталей таких евакуацій не розголошують з міркувань безпеки.

На лівобережжі життя майже зупинилося

Ситуація в окупованих містах і селах на лівобережжі Херсонщини поступово погіршується. Населення там різко скоротилося, а багато населених пунктів фактично спорожніли.

Росіяни намагалися показати, як святкують 8 березня у Генічеську, але на фото було просто порожнє місто,

– розповів Нікітенко.

Він пояснив, що особливо важка ситуація у містах, які розташовані ближче до Дніпра. Йдеться, зокрема, про Каховку, Нову Каховку, Олешки та Голу Пристань.

Це місця, де зараз життя майже немає,

– зазначив журналіст.

За його словами, багато територій фактично ізольовані. Люди майже не можуть звідти виїхати, а будь-які спроби покинути ці райони пов'язані з великим ризиком.

У деяких містах немає світла і зв'язку вже майже три роки

На окупованій частині області люди живуть у майже повній ізоляції. Інформації звідти дуже мало, адже зв'язок працює нестабільно або відсутній.

В Олешках уже більше двох років, а фактично майже три роки немає світла і майже немає зв'язку,

– розповів Нікітенко.

Він пояснив, що подібна ситуація спостерігається і в інших містах на лівобережжі. Через це отримувати інформацію про життя там дуже складно.

Усе, що ми знаємо, – це від тих, хто вирвався звідти,

– зазначив журналіст.

За його словами, люди, яким вдається виїхати, передають лише уривчасті свідчення про те, що відбувається на окупованих територіях. Багато деталей залишаються невідомими або не розголошуються з міркувань безпеки.

