К подстанции нет свободного доступа. На съезде с основной дороги установлен шлагбаум, который контролирует охрана. Об этом сообщили в "Атеш".

Почему россияне усилили охрану подстанции?

Оккупанты усиливают охрану возле электроподстанции в Геничевске. На месте находится значительное количество военных.

На съезде с основной дороги военные на шлагбауме проверяют документы и контролируют все машины, которые направляются к подстанции. Каждое транспортное средство останавливают, чтобы убедиться, что к объекту не попадет ничего подозрительного.

Россия усиливает охрану на станции / Фото "Атеш"

Перед территорией подстанции 2 – 3 группы военных в полной экипировке проводят тщательный осмотр автомобилей. Проверяют днище, салон и багажник, останавливая и осматривая все машины без исключений.

Ранее эта электроподстанция уже подвергалась атакам со стороны Сил обороны Украины.

После ударов меры безопасности значительно усилили, что свидетельствует о стратегической важности объекта для оккупантов, а все детали охраны уже передали украинским военным.

Что известно об атаках по другим оккупированным территориям