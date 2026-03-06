К подстанции нет свободного доступа. На съезде с основной дороги установлен шлагбаум, который контролирует охрана. Об этом сообщили в "Атеш".
Почему россияне усилили охрану подстанции?
Оккупанты усиливают охрану возле электроподстанции в Геничевске. На месте находится значительное количество военных.
На съезде с основной дороги военные на шлагбауме проверяют документы и контролируют все машины, которые направляются к подстанции. Каждое транспортное средство останавливают, чтобы убедиться, что к объекту не попадет ничего подозрительного.
Россия усиливает охрану на станции / Фото "Атеш"
Перед территорией подстанции 2 – 3 группы военных в полной экипировке проводят тщательный осмотр автомобилей. Проверяют днище, салон и багажник, останавливая и осматривая все машины без исключений.
Ранее эта электроподстанция уже подвергалась атакам со стороны Сил обороны Украины.
После ударов меры безопасности значительно усилили, что свидетельствует о стратегической важности объекта для оккупантов, а все детали охраны уже передали украинским военным.
Что известно об атаках по другим оккупированным территориям
Украина атаковала ракетами "Фламинго" завод в Уоткинске, производящий ракеты для комплексов "Искандер", "Ярс" и "Булава". Удары были настолько точными, что нанесли существенные разрушения предприятию.
СБУ и Силы обороны Украины нанесли удар по военным объектам в порту "Новороссийск", уничтожив морской тральщик "Валентин Пикуль".
Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам и передовому пункту управления российской армии. Удары были направлены на склады ГСМ, боеприпасов и материально-техническое обеспечение.