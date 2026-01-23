Про це пише Reuters з посиланням на джерело наближене до Кремля.

Дивіться також Чи стартували перемовини України, Росії та США: що відбувається в Абу-Дабі

Що готові зробити у Кремлі задля того, щоб отримати Донбас?

Співрозмовник журналістів повідомив, що так звана "формула Анкориджа" нібито була погоджена між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним під час переговорів на Алясці у серпні 2025 року. За його словами, Москва розглядає цю формулу як можливість встановити контроль над усім Донбасом і заморозити поточні лінії фронту в інших регіонах Сходу та Півдня України.

США чинять на Україну тиск щодо укладення мирної угоди для закінчення війни. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що питання Донбасу буде пріоритетом на наступному раунді переговорів.

Питання Донбасу ключове. Буде обговорюватися, як три сторони бачать його,

– сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За даними ЗМІ, російський президент Володимир Путін наполягає на передачі Україні приблизно 20% території Донецької області, що залишаються під контролем Києва. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова це "дуже важлива умова".

Що відомо про мирні переговори в ОАЕ?