Про це пише очільник РНБО Рустем Умеров.

Дивіться також Україні пропонують продати Донбас за 800 мільярдів: як Трамп хоче "купити" мир і чому це пастка

Що відомо про тристоронні переговори в Абу-Дабі?

Глава української РНБО Рустем Умєров разом з Кирилом Будановим, Давидом Арахамією та Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі. Умєров дякує за посередництво Сполученим Штатам.

З боку США делегацію представляли спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації були представники воєнної розвідки та армії.

В Абу-Дабі пройшла тристороння зустріч щодо війни в Україні / Фото "Радіо Свободи"

Як розповів очільник РНБО, нинішня зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу. Сторони просувають справедливий мир.

Завтра будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький. За підсумками кожного етапу доповідаємо президенту України Володимиру Зеленському,

– зазначив Рустем Умєров.

За словами посадовця, українська команда зі свого боку робить злагоджені дії й завдання, які поставив президент. Нині представники України готові працювати в різних форматах й вести діалог.

Журналісти Суспільного від високопосадовця Білого дому дізналися, що, на думку американської сторони, тристороння зустріч в Абу-Дабі пройшла успішно. Переговори продовжаться в суботу, 24 січня. За словами Володимира Зеленського, питання контролю над Донбасом буде ключовим.

Що передувало?