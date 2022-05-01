Таким чином з районів бойових дій вдалося евакуювати понад 350 тисяч людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що такі гуманітарні коридори є одним з елементів переговорів з Росією, повідомляє 24 канал.

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Влада і надалі намагатиметься продовжити евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію.

Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Але як би складно не було, вдалося врятувати більше 350 тисяч людей з районів бойових дій,

– заявив президент.

Він пообіцяв й надалі робити все, щоб евакуювати українців з Азовсталі та з Маріуполя в цілому.

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